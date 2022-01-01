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"Практически не может есть": адвокат сообщил о серьезных проблемах у Саакашвили

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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1 января, 23:01
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Узнику ограничили коммуникацию с адвокатами, не пускают личного врача
Саакашвили не закончил реабилитацию после голодовки - у него снова проблемы. Коллаж "Сегодня"
Саакашвили не закончил реабилитацию после голодовки - у него снова проблемы. Коллаж "Сегодня"

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили тяжелое, он практические перестал есть и весит даже меньше, чем после голодовки в 50 дней. Об этом рассказал его адвокат Шота Тутберидзе после посещения политика в Руставском пенитенциарном учреждении №12, передает Грузия Онлайн.

Он отметил, что Саакашвили не закончил курс реабилитации и в Руставской тюрьме его состояние точно не улучшится. Также узнику ограничили коммуникацию с адвокатами, не пускают личного врача.

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"Состояние здоровья, естественно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", – сказал Тутберидзе.

В то же время адвокат дал понять, что пусть никто не создает себе иллюзий, что Саакашвили слабый и готов сдаться.

"Наоборот, несмотря на эти очень большие травмы и пытки, которым он подвергся и подвергается, он сохраняет боеспособность, поддерживает коммуникацию со своими соратниками и, естественно, намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе, и напрямую не одолеет Российскую Федерацию", – заявил защитник политика.

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Ситуация вокруг Саакашвили

  • Недавно Михеил Саакашвили потерял сознание при попытке его перевода из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму. Узник рассказал, как пережил гипертонический криз. Люди в черном пришли забрать политика из госпиталя, но он оказал сопротивления и потерял сознание.
  • Спустя пару дней один из адвокатов политика заявил, что Саакашвили похитили из госпитали в Гори. Позже депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что политика "насильно похитили из городской больницы" и вывезли в Руставскую тюрьму.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Западу за помощью, чобы повлияли на грузинскую власть и разрешили пустить украинских врачей к политику.
  • МИД Украины потребовал у Грузии вернуть Саакашвили в Киев по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации.

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