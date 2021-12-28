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"Есть крайне тревожная информация": Денисова обратилась к Западу из-за Саакашвили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 декабря, 17:11
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Омбудсмен потребовала пустить к политику украинских врачей
Денисова считает, что Саакашвили должны лечить за границей / Коллаж "Сегодня"
Денисова считает, что Саакашвили должны лечить за границей / Коллаж "Сегодня"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сделала открытое заявление по поводу ситуации с переводом в тюрьму из госпиталя третьего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины гражданина Украины Михеила Саакашвили. Омбудсмен потребовала от международного сообщества осудить действия официального Тбилиси.

Заявление омбудсмена

"Осуждаю намерение пенитенциарной службы Грузии перевести гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеила Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму. При попытке этапирования Михеилу стало плохо, в результате чего он потерял сознание. Состояние его здоровья остается критическим, из-за чего он не смог принять участие в трех последних судебных заседаниях", сказано в заявлении Денисовой.

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По словам Денисовой, Саакашвили готов начать очередную голодовку в то время, как ему необходимо продолжить лечение в гражданской клинике, а лучше за границей.

Роль Украины

"Убеждена, что Украина должна делегировать своих врачей и экспертов для установления степени вреда нанесенного здоровью нашего гражданина Михеила Саакашвили и определиться с условиями дальнейшего лечения. Обращаюсь к Министру юстиции Грузии обеспечить предоставление квалифицированного лечения гражданину Украины Михеилу Саакашвили в военном госпитале в Горе до полного его выздоровления", заявила омбудсмен.

Также Денисова призвала иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Ситуация

  • 27 декабря стало известно, что третьего президента Грузии посетил в госпитале его бывший политический оппонент – четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили. Заговорили о возможном визите действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили.
  • Вместо этого через несколько часов после визита Маргвелашвили знаменитого узника попытались перевезти обратно в тюрьму. Это не получилось лишь потому, что Саакашвили упал в обморок.
  • Утром 28 декабря Саакашвили на своем телеграм-канале написал, что пережил гипертонический криз.
  • Неделей ранее мать политика Гиули Аласания посетила его в Горийском военном госпитале и сообщила, что у Саакашвили проблемы со зрением и он с трудом передвигается.
  • Третий президента Грузии (2004-2013 годы) с 1 октября находится в заключении. Сначала почти два месяца он провел в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку.
  • 20 ноября ночью его перевезли в военный госпиталь в городе Гори, в связи с чем политик прекратил голодовку, длившуюся 48 дней. Отсюда его теперь возят на судебные заседания.

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