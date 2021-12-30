Саакашвили похитили из больницы – адвокат

Политика вывезли в неизвестном направлении

Михеил Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия заявил о его похищении. По его словам, политик пропал из Горийской больницы.

Об этом Гварамия написал на своей странице в Facebook.

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Адвокат Саакашвили добавил, что его вывезли в неизвестном направлении. Состояние бывшего президента Грузии также неизвестно.

Чуть позже депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что политика "насильно похитили из городской больницы" и вывезли в Руставскую тюрьму.

Задержание Саакашвили