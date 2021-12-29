"Времени больше нет": Ясько рассказала о критическом состоянии Саакашвили

К третьему президенту Грузии пустили консула Украины

Третьего президента Грузии попытались вернуть в тюрьму / Коллаж "Сегодня"

После потери сознания при попытке отправить обратно в тюрьму третий президент Грузии Михеил Саакашвили находится в критическом состоянии. При этом политику не оказывают необходимую медицинскую помощь, что сравнимо с пытками, однако пустили консула Украины.

Об этом поздно вечером 29 декабря сообщила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

Реклама

Тревожное сообщение

"После двух дней, когда никого не пускали к Михеилу, руководство тюрьму разрешило пройти к нему украинскому консулу и одному грузинскому политику. От них мы получили информацию, в каком он сейчас находится состоянии. Состояние критическое. Он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки", — заявила Елизавета Ясько.

Также депутат Верховной Рады рассказала, что к Саакашивили неоднократно применялись пытки.

Реклама

Ситуация