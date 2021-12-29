"Времени больше нет": Ясько рассказала о критическом состоянии Саакашвили

После потери сознания при попытке отправить обратно в тюрьму третий президент Грузии Михеил Саакашвили находится в критическом состоянии. При этом политику не оказывают необходимую медицинскую помощь, что сравнимо с пытками, однако пустили консула Украины.
Об этом поздно вечером 29 декабря сообщила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.
Тревожное сообщение
"После двух дней, когда никого не пускали к Михеилу, руководство тюрьму разрешило пройти к нему украинскому консулу и одному грузинскому политику. От них мы получили информацию, в каком он сейчас находится состоянии. Состояние критическое. Он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки", — заявила Елизавета Ясько.
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Также депутат Верховной Рады рассказала, что к Саакашивили неоднократно применялись пытки.
Ситуация
- Ранее МИД Украины призвал Грузию не возвращать Саакашвили обратно в тюрьму из военного госпиталя. Киев призвал относиться к украинскому гражданину "с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью".
- 27 декабря знаменитого узника попытались перевезти обратно в тюрьму. Это не получилось лишь потому, что Саакашвили упал в обморок.
- Утром 28 декабря Саакашвили на своем телеграм-канале написал, что пережил гипертонический криз.
- Неделей ранее его мама Гиули Аласания сообщила, что ее сын не может нормально двигаться, а также появились проблемы с глазами.
- 29 декабря представитель омбудсмена Грузии заявил журналистам, что Саакашвили поставлен новый диагноз, который пока не подлежит оглашению.