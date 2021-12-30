Саакашвілі викрали з лікарні – адвокат

Політика вивезли у невідомому напрямку

Міхеїл Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія заявив про його викрадення. За його словами, політик зник із Горійської лікарні.

Про це Гварамія написав на своїй сторінці у Facebook.

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Адвокат Саакашвілі додав, що його вивезли у невідомому напрямку. Стан колишнього президента Грузії також невідомий.

Трохи згодом депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько заявила, що політика "насильно викрали з міської лікарні" та вивезли до Руставської в'язниці.

Затримання Саакашвілі