"Часу більше немає": Ясько розповіла про критичний стан Саакашвілі

До третього президента Грузії пустили консула України

Третього президента Грузії намагалися повернути за грати / Колаж "Сьогодні"

Після непритомності при спробі відправити назад у в'язницю третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває у критичному стані. При цьому політику не надають необхідної медичної допомоги, що можна порівняти з тортурами, проте пустили консула України.

Про це пізно увечері 29 грудня повідомила депутат Верховної Ради Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.

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Тривожне повідомлення

"Після двох днів, коли нікого не пускали до Міхеїла, керівництво в'язниці дозволило пройти до нього українському консулу та одному грузинському політику. Від них ми отримали інформацію, в якому він зараз перебуває стані. Стан критичний. Він майже весь час лежить, у нього неврологічні напади, медичної допомоги не отримує. На жаль, зараз його стан дуже слабкий, і це не жарти", — заявила Єлизавета Ясько.

Також депутат Верховної Ради розповіла, що до Саакашивілі неодноразово застосовувалися тортури.

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Ситуація