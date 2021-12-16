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Россия готовится уничтожать корабли с диверсантами в Черном море

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 декабря, 22:32
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В небо подняли бомбардировщики, дислоцированные в оккупированном Крыму
В воздух подняли шесть самолетов / Коллаж "Сегодня"
В воздух подняли шесть самолетов / Коллаж "Сегодня"

Россия продолжает проводить учения в непосредственной близости от границ Украины. 16 декабря российские бомбардировщики учились топить вражеские корабли в Черном море. Это была авиация, которая дислоцирована на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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"На Черноморском флоте проведено совместное учение истребителей и бомбардировщиков морской авиации с расчетами берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" по уничтожению морской учебной цели. По замыслу учения, в акватории Черного моря был обнаружен надводный корабль условного противника с группой диверсантов на борту", – говорится в сообщении.

В учении принимали участие более 200 военнослужащих, 4 самолета Су-30СМ, 2 самолета Су-24М и дивизион БПКРК "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.

Ситуация

  • 16 декабря по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что российские танки остаются на нашей границе.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира.
  • По состоянию на вечер 16 декабря на Донбассе российские оккупанты за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате ранен один украинский военный.
  • Зеленский заявил, что если Россия пойдет на полномасштабную войну против Украины, это обернется миллионами жертв.
  • А в это время МИД России и в Генштабе РФ уверяют, что не собираются нападать на Украину. Другие официальные лица в Москве рассказывают, что все военные маневры происходят исключительно на территории России и никого не касаются.

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