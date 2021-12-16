Россия готовится уничтожать корабли с диверсантами в Черном море

В небо подняли бомбардировщики, дислоцированные в оккупированном Крыму

В воздух подняли шесть самолетов / Коллаж "Сегодня"

Россия продолжает проводить учения в непосредственной близости от границ Украины. 16 декабря российские бомбардировщики учились топить вражеские корабли в Черном море. Это была авиация, которая дислоцирована на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Потренировались

"На Черноморском флоте проведено совместное учение истребителей и бомбардировщиков морской авиации с расчетами берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" по уничтожению морской учебной цели. По замыслу учения, в акватории Черного моря был обнаружен надводный корабль условного противника с группой диверсантов на борту", – говорится в сообщении.

В учении принимали участие более 200 военнослужащих, 4 самолета Су-30СМ, 2 самолета Су-24М и дивизион БПКРК "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.

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