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Росія готується знищувати кораблі з диверсантами у Чорному морі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 грудня, 22:32
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У небо підняли бомбардувальники, дислоковані в окупованому Криму
У повітря підняли шість літаків / Колаж "Сьогодні"
У повітря підняли шість літаків / Колаж "Сьогодні"

Росія продовжує проводити навчання у безпосередній близькості від кордонів України. 16 грудня російські бомбардувальники вчилися топити ворожі кораблі у Чорному морі. Це була авіація, дислокована на території окупованого Криму.

Про це повідомило Міністерство оборони РФ.

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"На Чорноморському флоті проведені спільні навчання винищувачів та бомбардувальників морської авіації з розрахунками берегового протикорабельного ракетного комплексу "Бастіон" щодо знищення морської навчальної цілі. За задумом навчань, в акваторії Чорного моря виявили надводний корабель умовного супротивника з групою диверсантів на борту", – йдеться у повідомленні.

У навчанні брали участь понад 200 військовослужбовців, 4 літаки Су-30СМ, 2 літаки Су-24М та дивізіон БПКРК "Бастіон" зі складу ракетно-артилерійського з'єднання ЧФ.

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