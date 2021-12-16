Росія готується знищувати кораблі з диверсантами у Чорному морі

Росія продовжує проводити навчання у безпосередній близькості від кордонів України. 16 грудня російські бомбардувальники вчилися топити ворожі кораблі у Чорному морі. Це була авіація, дислокована на території окупованого Криму.
Про це повідомило Міністерство оборони РФ.
Потренувались
"На Чорноморському флоті проведені спільні навчання винищувачів та бомбардувальників морської авіації з розрахунками берегового протикорабельного ракетного комплексу "Бастіон" щодо знищення морської навчальної цілі. За задумом навчань, в акваторії Чорного моря виявили надводний корабель умовного супротивника з групою диверсантів на борту", – йдеться у повідомленні.
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У навчанні брали участь понад 200 військовослужбовців, 4 літаки Су-30СМ, 2 літаки Су-24М та дивізіон БПКРК "Бастіон" зі складу ракетно-артилерійського з'єднання ЧФ.
Ситуація
- 16 грудня за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що російські танки залишаються на нашому кордоні.
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане катастрофою для світу.
- Станом на вечір 16 грудня на Донбасі російські окупанти за добу чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті поранено одного українського військового.
- Зеленський заявив, що якщо Росія піде на повномасштабну війну проти України, це обернеться мільйонами жертв.
- А в цей час МЗС Росії та в Генштабі РФ запевняють, що не збираються нападати на Україну. Інші офіційні особи у Москві розповідають, що всі військові маневри відбуваються виключно на території Росії та нікого не стосуються.