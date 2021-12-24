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Россия должна убрать войска – новое заявление США по Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
24 декабря, 09:39
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В Госдепе США оценили договоренность о новом перемирии и обратились к российским оккупантам
Америка требует, чтобы россияне убрались от границ Украины. Коллаж "Сегодня"
Америка требует, чтобы россияне убрались от границ Украины. Коллаж "Сегодня"

США приветствуют договоренность Трехсторонней контактной группы о новом перемирии на Донбассе, а также призвали Россию убрать войска и с оккупированной территории, и вблизи границ Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

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Вашингтон надеется, что новая договоренность позволит дипломатам прийти к деэскалации напряженности и создать позитивную атмосферу для дальнейших переговоров.

"Мы настоятельно призываем стороны прекращения огня полностью выполнять свои обязательства по обеспечению общей безопасности людей, проживающих в этом районе", – заявили в Госдепе США.

Американцы также отмечают, что военный конфликт на Донбассе может быть урегулирован только в условиях деэскалации.

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"Мы готовы содействовать выполнению Минских соглашений в поддержку ОБСЕ и "нормандского процесса". Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и оружия от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые накопили вдоль границ Украины, и положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике", – заявили в США.

Новое перемирие на Донбассе

  • Накануне в Офисе президента Украины сообщили, что на крайнем заседании ТКГ все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный четко дал понять, что в случае нарушения перемирия военные будут жестко отвечать врагу.
  • В свою очередь представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия согласилась открыть все КПВВ на Донбассе, но при условии признания документов о вакцинации от COVID на оккупированных территориях российской вакциной.
  • Но верить россиянам все равно нельзя и нужно быть готовыми к возможному нападению. Так, например, СМИ пишут, что Россия собирает наемников для войны в Украине. Набор боевиков начался еще осенью, а сейчас их готовы уже отправлять на полигон.
  • В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что численность российской армии вблизи Украины увеличилась – в 200 км от нашей границе находятся 122 тыс. солдат. Но это еще не все.

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