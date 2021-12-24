Россия должна убрать войска – новое заявление США по Украине

В Госдепе США оценили договоренность о новом перемирии и обратились к российским оккупантам

Америка требует, чтобы россияне убрались от границ Украины. Коллаж "Сегодня"

США приветствуют договоренность Трехсторонней контактной группы о новом перемирии на Донбассе, а также призвали Россию убрать войска и с оккупированной территории, и вблизи границ Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

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Вашингтон надеется, что новая договоренность позволит дипломатам прийти к деэскалации напряженности и создать позитивную атмосферу для дальнейших переговоров.

"Мы настоятельно призываем стороны прекращения огня полностью выполнять свои обязательства по обеспечению общей безопасности людей, проживающих в этом районе", – заявили в Госдепе США.

Американцы также отмечают, что военный конфликт на Донбассе может быть урегулирован только в условиях деэскалации.

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"Мы готовы содействовать выполнению Минских соглашений в поддержку ОБСЕ и "нормандского процесса". Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и оружия от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые накопили вдоль границ Украины, и положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике", – заявили в США.

Новое перемирие на Донбассе