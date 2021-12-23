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"Молчать не будем" – когда ВСУ начнут стрелять на Донбассе

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 декабря, 17:51
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Названы условия, при которых украинские военные могут открывать ответный огонь в период перемирия
Пока перемирие со стороны оккупационных сил не действует, значит Украина может дать ответ / Коллаж "Сегодня"
Пока перемирие со стороны оккупационных сил не действует, значит Украина может дать ответ / Коллаж "Сегодня"

В условиях ожидаемого перемирия на Донбассе нет запрета на ответный огонь. В Вооруженных силах Украины определили условия, при которых он будет вестись по противнику.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает агентство "Интерфакс".

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В условиях перемирия

"Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи. Они охраняют свою родину, защищают своих мирных жителей, защищают сами себя. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать, и то, что они делали. Но опять-таки обращаю внимание, что мы люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, который, конечно, позволит избежать потерь, которые могли бы быть", – сказал Залужный журналистам на презентации концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженными силами Украины к 30-летию ВСУ в Киеве.

Главнокомандующий уточнил, что режим прекращения огня не запрещает открывать ответный огонь. "Им никто в ответ стрелять и не запрещает. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении", – добавил Залужный.

Обстановка на Донбассе

  • Вечером 23 декабря стало известно, что участники Трехсторонней контактной группы договорились – в ближайшее время на Донбассе восстанавливается перемирие.
  • Накануне президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказали об угрозах со стороны Украины и США, которые завезли на Донбасс химическое оружие.
  • По данным штаба ООС, с начала суток первого дня перемирия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
  • Также стало известно, что на переговорах Трехсторонней контактной группы российская сторона предлагала открыть все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе на период зимних праздников.
  • Ну, а Путин, остался в своем репертуаре – 23 декабря во время традиционной пресс-конференции он заявил, что Киев готовится при помощи военной операции вернуть себе часть оккупированного Донбасса.

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