Россия согласилась открыть все КПВВ на Донбассе, но при одном условии

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые состоялись 22 декабря, российская сторона предлагала открыть все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе на период зимних праздников. Но при условии признания документов о вакцинации от COVID на оккупированных территориях российской вакциной.
Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Сергей Гармаш в эфире 24 канала.
"Они выступили с неожиданным заявлением. Сначала оно показалось оптимистичным", – сказал он.
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Гармаш уточнил, что все КПВВ предлагалось открыть с 30 декабря по 10 января.
"Они были готовы сделать это, если Украина признает их документ о вакцинации и признает российскую вакцину", – сказал он.
Гармаш подчеркнул, что вопрос российских вакцин – это не компетенция ТКГ. Признание документов о вакцинации, по его мнению, – это фактически:
- субъективизация временно оккупированных Луганской и Донецкой областей как стороны конфликта;
- снятие ответственности с России за войну на Донбассе;
- признание факта гражданской войны.
"Поэтому это невыполнимое требование… Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать и сегодня (23 декабря, – ред.). Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований", – добавил Гармаш.
Напомним, в конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
Ситуация на Донбасе
- 22 декабря Офис президента Украины сообщил, что в ближайшее время на Донбассе должно восстановиться перемирие. Об этом договорились участники Трехсторонней контактной группы.
- Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин также сообщил, что появился "сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.
- В то же время, по данным штаба ООС, 22 декабря и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны боевиков на Донбассе нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.