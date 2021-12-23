Россия согласилась открыть все КПВВ на Донбассе, но при одном условии

Российская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря сделала неожиданное заявление

Украина не пошла на условия России. Фото: коллаж "Сегодня"

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые состоялись 22 декабря, российская сторона предлагала открыть все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе на период зимних праздников. Но при условии признания документов о вакцинации от COVID на оккупированных территориях российской вакциной.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Сергей Гармаш в эфире 24 канала.

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"Они выступили с неожиданным заявлением. Сначала оно показалось оптимистичным", – сказал он.

Гармаш уточнил, что все КПВВ предлагалось открыть с 30 декабря по 10 января.

"Они были готовы сделать это, если Украина признает их документ о вакцинации и признает российскую вакцину", – сказал он.

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Гармаш подчеркнул, что вопрос российских вакцин – это не компетенция ТКГ. Признание документов о вакцинации, по его мнению, – это фактически:

субъективизация временно оккупированных Луганской и Донецкой областей как стороны конфликта;

снятие ответственности с России за войну на Донбассе;

признание факта гражданской войны.

"Поэтому это невыполнимое требование… Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать и сегодня (23 декабря, – ред.). Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований", – добавил Гармаш.

Напомним, в конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.

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Ситуация на Донбасе