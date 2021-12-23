Росія погодилася відкрити всі КПВВ на Донбасі, але за однієї умови

На переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ), що відбулися 22 грудня, російська сторона пропонувала відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбас на період зимових свят. Але за умови визнання документів про вакцинацію від COVID на окупованих територіях російською вакциною.
Про це повідомив представник української делегації у ТКГ із питань Донбасу Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу.
"Вони виступили з несподіваною заявою. Спочатку вона здалася оптимістичною", – сказав він.
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Гармаш уточнив, що КПВВ пропонувалося відкрити з 30 грудня по 10 січня.
"Вони були готові зробити це, якщо Україна визнає їхній документ про вакцинацію і визнає російську вакцину", – сказав він.
Гармаш наголосив, що питання російських вакцин – це не компетенція ТКГ. Визнання документів про вакцинацію, на його думку, це фактично:
- суб'єктивізація тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей як сторони конфлікту;
- зняття відповідальності з Росії за війну на Донбасі;
- визнання факту громадянської війни.
"Тому це нездійсненна вимога… Ми запропонували без різних вимог відкрити все КПВВ. Ми готові були це зробити і сьогодні (23 грудня, – ред.). Але той бік знову підвів питання відкриття КПВВ до виконання їх де-факто політичних вимог", – додав Гармаш.
Нагадаємо, наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.
Ситуація на Донбасі
- 22 грудня Офіс президента України повідомив, що найближчим часом на Донбасі має відновитись перемир'я. Про це домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.
- Виконувач обов'язків першого заступника голови делегації України в ТКГ Андрій Костін також повідомив, що з'явився "стриманий оптимізм" стосовно можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.
- Водночас, за даними штабу ООС, 22 грудня та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку бойовиків на Донбасі порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.