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Росія має прибрати війська – нова заява США щодо України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
24 грудня, 09:39
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У Держдепі США оцінили домовленість про нове перемир'я та звернулися до російських окупантів
Америка вимагає, щоб росіяни забралися від кордонів України. Колаж "Сьогодні"
Америка вимагає, щоб росіяни забралися від кордонів України. Колаж "Сьогодні"

США вітають домовленість Тристоронньої контактної групи про нове перемир'я на Донбасі, а також закликали Росію прибрати війська і з окупованої території, і поблизу кордонів України.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту.

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Вашингтон сподівається, що нова домовленість дозволить дипломатам дійти до деескалації напруженості та створити позитивну атмосферу для подальших переговорів.

"Ми наполегливо закликаємо сторони припинення вогню повністю виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення загальної безпеки людей, які мешкають у цьому районі", – заявили у Держдепі США.

Американці також зазначають, що військовий конфлікт на Донбасі може бути врегульований лише за умов деескалації.

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"Ми готові сприяти виконанню Мінських угод на підтримку ОБСЄ та "нормандського процесу". Ми продовжуємо закликати російський уряд виконати свої зобов'язання щодо Мінських угод щодо відведення сил та зброї від лінії дотику на сході України, а також відвести сили, які накопичили вздовж кордонів України, і покласти край своїй агресивній та загрозливій риториці", – заявили у США.

Нове перемир'я на Донбасі

  • Напередодні в Офісі президента України повідомили, що на крайньому засіданні ТКГ усі сторони висловили намір рішуче дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. При цьому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний чітко дав зрозуміти, що у разі порушення перемир'я військові жорстко відповідатимуть ворогові.
  • У свою чергу, представник Донецька від України в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія погодилася відкрити всі КПВВ на Донбасі, але за умови визнання документів про вакцинацію від COVID на окупованих територіях російською вакциною.
  • Але вірити росіянам все одно не можна і потрібно бути готовим до можливого нападу. Так, наприклад, ЗМІ пишуть, що Росія збирає найманців для війни в Україні. Набір бойовиків розпочався ще восени, а зараз їх уже готові відправляти на полігон.
  • Водночас секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що чисельність російської армії поблизу України збільшилася – за 200 км від нашого кордону знаходяться 122 тис. солдатів. Але це ще не все.

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