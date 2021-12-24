Росія має прибрати війська – нова заява США щодо України

У Держдепі США оцінили домовленість про нове перемир'я та звернулися до російських окупантів

Америка вимагає, щоб росіяни забралися від кордонів України. Колаж "Сьогодні"

США вітають домовленість Тристоронньої контактної групи про нове перемир'я на Донбасі, а також закликали Росію прибрати війська і з окупованої території, і поблизу кордонів України.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту.

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Вашингтон сподівається, що нова домовленість дозволить дипломатам дійти до деескалації напруженості та створити позитивну атмосферу для подальших переговорів.

"Ми наполегливо закликаємо сторони припинення вогню повністю виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення загальної безпеки людей, які мешкають у цьому районі", – заявили у Держдепі США.

Американці також зазначають, що військовий конфлікт на Донбасі може бути врегульований лише за умов деескалації.

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"Ми готові сприяти виконанню Мінських угод на підтримку ОБСЄ та "нормандського процесу". Ми продовжуємо закликати російський уряд виконати свої зобов'язання щодо Мінських угод щодо відведення сил та зброї від лінії дотику на сході України, а також відвести сили, які накопичили вздовж кордонів України, і покласти край своїй агресивній та загрозливій риториці", – заявили у США.

Нове перемир'я на Донбасі