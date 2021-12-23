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"Мовчати не будемо" – коли ЗСУ почнуть стріляти на Донбасі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 грудня, 17:51
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Названі умови, за яких українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь під час перемир'я
Поки перемир'я з боку окупаційних сил не діє, то Україна може дати відповідь / Колаж "Сьогодні"
Поки перемир'я з боку окупаційних сил не діє, то Україна може дати відповідь / Колаж "Сьогодні"

В умовах очікуваного перемир'я на Донбасі немає заборони на вогонь у відповідь. У Збройних силах України визначили умови, за яких він вестиметься по супротивнику.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає агентство "Інтерфакс".

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В умовах перемир'я

Наші військові як виконували, так і продовжують виконувати завдання. Вони охороняють свою батьківщину, захищають своїх мирних жителів, захищають самі себе. Звісно, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, військові повинні робити те, що вони повинні робити, і те, що вони робили. Але знову-таки звертаю увагу, що ми люди військові, ми абсолютно підтримуємо запроваджений режим припинення вогню, який, звичайно, дасть можливість уникнути втрат, які могли би бути", – зазначив Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України до 30-ї річниці ЗСУ в Києві.

Головнокомандувач уточнив, що режим припинення вогню не забороняє відкривати вогонь у відповідь. "Їм ніхто у відповідь стріляти й не забороняє. Ще раз звертаю увагу, що йдеться там не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню, про його дотримання", – додав Залужний.

Обстановка на Донеччині

  • Увечері 23 грудня стало відомо, що учасники Тристоронньої контактної групи домовилися – найближчим часом на Донбасі відновлюється перемир'я.
  • Напередодні президент Росії Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповіли про погрози з боку України та США, які завезли на Донбас хімічну зброю.
  • За даними штабу ООС, з початку доби першого дня перемир'я з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
  • Також стало відомо, що на переговорах тристоронньої контактної групи російська сторона пропонувала відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбас на період зимових свят.
  • Ну, а Путін залишився у своєму репертуарі – 23 грудня під час традиційної прес-конференції він заявив, що Київ готується за допомогою військової операції повернути собі частину окупованого Донбасу.

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