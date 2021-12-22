"У Кремлі вже розроблений сценарій": військові пояснили фейк Шойгу про хімзброю на Донбасі

Подібне відбувалося вже у 2018 році

За одне їх засідання було видано стільки фейків, що спростовувати їх ще довго / Колаж "Сьогодні"

В Україні немає приватних військових компаній, зокрема іноземних. Все, про що заявили 21 грудня на засіданні колегії Міноборони Росії президент РФ Володимир Путін та голова Міноборони РФ Сергій Шойгу – банальна дезінформація з метою прикрити реальні плани, які зараз готує Кремль проти України.

Про це заявив полковник Леонід Матюхін із Центру оперативного інформування Міноборони України

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Дезінформація

"В Україні немає жодних приватних військових компаній, у тому числі іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман. Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям йде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії", – йдеться у повідомленні Міноборони України.

Леонід Матюхін повідомив, що дана дезінформація є елементом інформаційної війни, яку веде Кремль проти нашої країни та наших союзників.

"Російська Федерація раніше вже вдавалась до подібної дезінформації. Варто згадати фейки поширені у 2018 році про так звані "сині діжки з нібито отруйною речовиною у Красногорівці". Разом з тим, оскільки остання дезінформація озвучена на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитись з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений у Кремлі" , – йдеться у заяві Міноборони.

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Фейкі Кремля