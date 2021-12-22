"В Кремле уже разработан сценарий": военные объяснили фейк Шойгу о химоружии на Донбассе

В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Все, о чем заявили 21 декабря на заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу – банальная дезинформация с целью прикрыть реальные планы, которые сейчас готовит Кремль против Украины.
Об этом заявил полковник Леонид Матюхин из Центра оперативного информирования Минобороны Украины.
Дезинформация
"В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, что на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман". Единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск, нарушающих режим прекращения огня, убивающих украинских граждан и блокирующих работу международной миссии", – говорится в сообщении Минобороны Украины.
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Леонид Матюхин сообщил, что данная дезинформация является элементом информационной войны, которую ведет Кремль против нашей страны и наших союзников.
"Российская Федерация ранее уже прибегала к подобной дезинформации. Стоит упомянуть фейки распространенные в 2018 году о так называемых "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке". Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как для подготовки конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", – говорится в заявлении Минобороны.
Фейки Кремля
- 21 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил о присутствии американских военных на Донбассе, которые готовят химическую провокацию.
- Путин на полном серьезе заявил, что боится ракет НАТО, которые Альянса установит в Украине и тогда по Москве можно будет ударить за 5-10 минут.
- Также Путин попугал своих соотечественников, что Украина готовится при помощи НАТО вернуть себе Крым. Президент РФ заявил, что США могут попытаться подтолкнуть нашу страну к освобождению захваченного россиянами полуострова.
- В итоге украинские и американские власти нынче выдают одно за другим опровержение. Чуть ранее МИД Украины опровергло заявление о присутствии американских военных на Донбассе.