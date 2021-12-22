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"В Кремле уже разработан сценарий": военные объяснили фейк Шойгу о химоружии на Донбассе

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 декабря, 18:22
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Подобное происходило уже в 2018 году
За одно их заседание было выдано столько фейков, что опровергать их будут еще долго / Коллаж "Сегодня"
За одно их заседание было выдано столько фейков, что опровергать их будут еще долго / Коллаж "Сегодня"

В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Все, о чем заявили 21 декабря на заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу – банальная дезинформация с целью прикрыть реальные планы, которые сейчас готовит Кремль против Украины.

Об этом заявил полковник Леонид Матюхин из Центра оперативного информирования Минобороны Украины.

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Дезинформация

"В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, что на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман". Единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск, нарушающих режим прекращения огня, убивающих украинских граждан и блокирующих работу международной миссии", – говорится в сообщении Минобороны Украины.

Леонид Матюхин сообщил, что данная дезинформация является элементом информационной войны, которую ведет Кремль против нашей страны и наших союзников.

"Российская Федерация ранее уже прибегала к подобной дезинформации. Стоит упомянуть фейки распространенные в 2018 году о так называемых "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке". Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как для подготовки конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", – говорится в заявлении Минобороны.

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Фейки Кремля

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