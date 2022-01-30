Путин не отказался от вторжения: в какой регион зайдут войска

Американский аналитик назвал главные цели России

Путин может открыто ввести войска на Донбасс. Коллаж "Сегодня"

Армия России может открыто войти в Украину до конца февраля под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе".

Такое мнение высказал американский эксперт, главный аналитик Института военных исследований (Institute of War Studies) в Вашингтоне Мэйсон Кларк, сообщает Polskie Radio.

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По его словам, наиболее вероятно введение российских войск на Донбасс. Еще в декабре аналитики считали, что дальнейшее вторжение России в Украину маловероятно, но ситуация на границах заставила их изменить оценку.

"Хотя мы все еще считаем, что крупномасштабное вторжение маловероятно из-за высоких потерь – как человеческих, так и экономических – мы считаем, что существует высокая вероятность того, что российские войска открыто войдут на Донбасс до конца февраля", – заявил Кларк.

Он добавил, что, хотя сил, собранных в регионе, достаточно, чтобы действовать сейчас, это, вероятно, еще вопрос недель.

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Американский аналитик считает, что Олимпийские игры в Пекине, которые начнутся 4 февраля, могут повлиять на время возможной операции, но вряд ли заставят Россию отказаться от решения атаковать.

По данным вашингтонского аналитического центра, направление операции на Донбассе – открытый ввод войск на оккупированные территории под предлогом, например, защиты российских граждан. На это указывает несколько факторов. В частности, силы, сосредоточенные в Южном военном округе, ближайшем к Донбассу, сейчас более подготовлены и организованы, чем те, которые сосредоточены на северо-востоке от границ Украины. Второй фактор – деятельность в информационном пространстве, в частности проект усиления "сепаратистских" сил на Донбассе, говорится в публикации.

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Какие цели преследует Кремль

Кларк считает, что главная цель России – давить на президента Владимира Зеленского, чтобы он пошел уступки по статусу Донбасса и Минским договоренностям, а также отказался от курса на НАТО.

Эксперт отметил, что ввод войск на Донбасс – возможно, с одновременной воздушной и ракетной бомбардировкой, чтобы унизить украинскую армию – будет иметь шансы на достижение этой цели.

"Вероятно, любая российская военная операция приведет к общественным беспорядкам, что бы ни делал Зеленский. Кроме того, этот вариант делает потери России меньшими, и в то же время предусматривает возможность будущего вторжения, одновременно облегчая реализацию российских целей – гарантировать, что Украина не войдет в НАТО, расшатывать правительство Зеленского и усиливать его оппонентов", – сказал Кларк.

Угроза нападения России

Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.