Путін не відмовився від вторгнення: до якого регіону зайдуть війська

Американський аналітик назвав головні цілі Росії

Путін може відкрито ввести війська на Донбас. Колаж "Сьогодні"

Армія Росії може відкрито увійти до України до кінця лютого під приводом "захисту російських громадян на Донбасі".

Таку думку висловив американський експерт, головний аналітик Інституту військових досліджень (Institute of War Studies) у Вашингтоні Мейсон Кларк, повідомляє Polskie Radio.

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За його словами, найбільш імовірним є введення російських військ на Донбас. Ще в грудні аналітики вважали, що подальше вторгнення Росії в Україну є малоймовірним, але ситуація на кордонах змусила їх змінити оцінку.

"Хоча ми все ще вважаємо, що великомасштабне вторгнення малоймовірне через високі втрати – як людські, так і економічні, – ми вважаємо, що існує висока ймовірність того, що російські війська відкрито увійдуть на Донбас до кінця лютого", – заявив Кларк.

Він додав, що хоча сил, зібраних у регіоні, достатньо, щоб діяти зараз, це, певно, ще питання тижнів.

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Американський аналітик вважає, що Олімпійські ігри в Пекіні, що розпочнуться 4 лютого, можуть вплинути на час можливої операції, але навряд чи змусять Росію відмовитися від рішення атакувати.

За даними вашингтонського аналітичного центру, напрямок операції на Донбасі – відкрите введення військ на окуповані території під приводом, наприклад, захисту російських громадян. На це вказують кілька факторів. Зокрема, сили, зосереджені у Південному військовому окрузі, найближчому до Донбасу, нині більш підготовлені та організовані, ніж ті, що зосереджені на північному сході від кордонів України. Другий фактор – діяльність в інформаційному просторі, зокрема, проєкт посилення "сепаратистських" сил на Донбасі, йдеться в публікації.

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Які цілі переслідує Кремль

Кларк вважає, що головна мета Росії – тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб він пішов на поступки щодо статусу Донбасу та Мінських домовленостей, а також відмовився від курсу на НАТО.

Експерт зазначив, що введення військ на Донбас – можливо, з одночасним повітряним та ракетним бомбардуванням, щоб принизити українську армію – матиме шанси на досягнення цієї мети.

"Ймовірно, будь-яка російська військова операція призведе до громадських заворушень, хоч би що робив Зеленський. Крім того, цей варіант робить втрати Росії меншими, і водночас передбачає можливість майбутнього вторгнення, одночасно полегшуючи реалізацію російських цілей – гарантувати, що Україна не увійде у НАТО, розхитувати уряд Зеленського та посилювати його опонентів", – сказав Кларк.

Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке могло б використовуватись для вторгнення в Україну.

Своєю чергою речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.