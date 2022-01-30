Україна готується до війни: Washington Post озвучив секретну інформацію

Розвідка вже перемістила з Києва конфіденційні файли та обладнання до іншого регіону України

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Влада України не виключає, що ескалація з боку Росії продовжуватиметься, і у зв'язку з цим перевозить секретні документи та обладнання з Києва на захід країни. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Автори статті стверджують, що, попри активне обговорення можливого вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський не вірить у "похмурі оцінки" закордонних розвідок.

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"…Визначити точний момент, коли Путін може наказати своїм військам перетнути кордон, складно чи неможливо, визнають офіційні особи США. Але останніми тижнями вони та їхні союзники висловлюють невдоволення українським президентом та його політичними радниками, деякі з яких стверджували, що Білий дім роздмухує загрозу вторгнення з корисливих спонукань", – йдеться у статті.

Водночас автори статті припускають, що команда Зеленського, попри недовіру до інформації розвідки, не виключає, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення, і Україна готується до війни. Однією з ознак цього, на думку журналістів The Washington Post, є те, що українська розвідка перевезла секретні документи з Києва до західних регіонів.

"Українська розвідка перемістила конфіденційні файли та обладнання зі своєї штаб-квартири у столиці у безпечні місця на заході країни", – йдеться у статті з посиланням на "офіційні джерела на умовах анонімності".

Загроза війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км. – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Крім цього, генерал ЗСУ Сергій Кривоніс заспокоїв українців. За його словами, бліцкриг у Путіна не вийде. Він заявив, що не варто розглядати питання агресії Росії, враховуючи лише кількісний склад її армії.

У Путіна заперечують вторгнення

27 січня директор департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається нападати чи вторгатися в Україну.