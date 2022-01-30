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Украина готовится к войне: Washington Post озвучил секретную информацию

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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30 января, 09:27
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Разведка уже переместила из Киева конфиденциальные файлы и оборудование в другой регион Украины
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Украины не исключают, что эскалация со стороны России будет продолжаться, и в связи с этим перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Авторы статьи утверждают, что, несмотря на активное обсуждение возможного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский не верит в "мрачные оценки" зарубежных разведок.

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"…Определить точный момент, когда Путин может приказать своим войскам пересечь границу, сложно либо невозможно, признают официальные лица США. Но в последние недели они и их союзники выражают недовольство украинским президентом и его политическими советниками, некоторые из которых утверждали, что Белый дом раздувает угрозу вторжения из корыстных побуждений", – говорится в статье.

В то же время авторы статьи предполагают, что команда Зеленского, несмотря на недоверие к информации разведки, не исключает, что Россия может начать полномасштабное вторжение, и Украина готовится к войне. Одним из признаков этого, по мнению журналистов The Washington Post, является то, что украинская разведка перевезла секретные документы из Киева в западные регионы.

"Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны", – говорится в статье со ссылкой на "официальные источники на условиях анонимности".

Угроза войны с Россией

  • В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
  • В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
  • Кроме этого, генерал ВСУ Сергей Кривонос успокоил украинцев. По его словам, блицкриг у Путина не получится. Он заявил, что не стоит рассматривать вопросы агрессии России, учитывая только количественный состав ее армии.

У Путина отрицают вторжение

27 января директор департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается нападать или вторгаться в Украину.

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