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Пентагон заявляет о приближении войск РФ к Украине

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 февраля, 15:38
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Глава американского военного ведомства заявил, что заявленного отвода войск не происходит
Ллойд Остин заявил о наращивании войск РФ у украинских границ
Ллойд Остин заявил о наращивании войск РФ у украинских границ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россия в последние дни продолжила наращивать численность войск возле границ с Украиной — об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Россия говорит, что отводит некоторые силы. Но мы не видим этого. Напротив, мы видим наращивание сил в дополнение к тем более 150 тысяч, которые уже стоят у границы, причем даже в последние пару дней. Мы видим, что некоторые из этих войск переместились еще ближе к границе", — сказал Остин.

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Он отметил, что сам не так давно был солдатом и уверен, что такого рода действия не предпринимаются без причины, поэтому США и союзники намерены сохранять бдительность. Они следят за ситуацией на границе России и Украины, в том числе за возможными провокациями с российской стороны.

Остин заявил, что дипломатическое урегулирование проблемы на границе России с Украиной возможно, однако может быть сложным процессом.

"Дипломатический путь может быть сложным, но он того стоит", — сказал Остин, заявив о готовности НАТО к работе в этом направлении.

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"Что касается этого возможного конфликта, то нет ничего неизбежного. Его можно предотвратить", — добавил глава Пентагона.

Отведение войск России

Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию. Согласно сообщению Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений.

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В доказательство Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором видно передвижение войск из Крыма.

При этом разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Более того, опубликованы новые спутниковые снимки Беларуси, на которых видно, что российские войска, которые находятся там под предлогом совместных учений, передвигаются еще ближе к границе.

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