Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Россия подтягивает новые войска к Украине: свежие спутниковые снимки

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 13:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Опубликованы новые фото расположения российских войск на территории Беларуси
Российская военная техника и оборудование у белорусско-украинской границы
Российская военная техника и оборудование у белорусско-украинской границы / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россия не только не отводит войска, но продолжает их переброску к границе с Украиной. За последние несколько дней переброшено еще 7000 военных, сообщает Sky News.

Аналитики компании космических технологий Maxar, опубликовавшей новые спутниковые снимки, говорят, что на одном из фото виден недавно возведенный полевой госпиталь на полигоне Осиповичи. Они также заметили тренировочную деятельность на базе.

Реклама

Светло-коричневые строения в центре этого снимка могут быть новым полевым госпиталем на полигоне Осиповичи
Светло-коричневые строения в центре этого снимка могут быть новым полевым госпиталем на полигоне Осиповичи / Фото: REUTERS

На аэродром Зябровка в Гомельской области, которая граничит с Черниговской областью Украины, прибыло около 20 ударных вертолетов нового подразделения. Но другие войска, которые недавно были отправлены на этот аэродром, похоже, ушли. Вертолеты уже видели ранее на этой базе.

Около 20 ударных вертолетов на взлетно-посадочной полосе аэродрома Зябровка
Около 20 ударных вертолетов на взлетно-посадочной полосе аэродрома Зябровка / Фото: Reuters

Реклама

Также появилось изображение понтонного моста через реку Припять всего в 5 км от Украины. По спутниковому изображению нельзя понять, сделали ли его исключительно в рамках совместных белорусско-российских военных учений "Союзная решимость 2022".

Понтонный мост через реку Припять вблизи белорусско-украинской границы
Понтонный мост через реку Припять вблизи белорусско-украинской границы / Фото: Reuters

Зафиксирована высокая военная активность на железнодорожном вокзале Бреста. Туда прибыл эшелон с бронетехникой, военными и оборудованием.

Реклама

Бронетехника и военное оборудование на железнодорожной станции под Брестом, Беларусь
Бронетехника и военное оборудование на железнодорожной станции под Брестом, Беларусь / Фото: Reuters

Вместо реального отвода войск Россия еще ближе подбирается к украинской границе. Продолжается переброска сил, в приграничные районы прибыло еще 7000 военных. Министерство обороны РФ демонстрирует видео с отводом войск, но никто, кроме ведомства и госканалов РФ, больше не публикует эшелоны, которые бы двигались от Украины.

Профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк сказал изданию, что доказательством вывода войск были бы колонны с тяжелой техникой, медицинской поддержкой, потоком инженерной техники и продовольствия, но на данный момент такого нет.

В обычное время у границы с Украиной дислоцируется около 35 тысяч российских военнослужащих, разделенных на батальонные тактические группы. Эти подразделения насчитывают около 800 человек, а некоторые из них также оснащены бронетехникой, танками или артиллерией.

За последние несколько месяцев это число выросло как минимум до 130 000 человек. Это в том числе 30 000 военнослужащих, которые проводят военные учения в Беларуси.

Учения в Беларуси

Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022" проходят в Беларуси с 10 по 20 февраля. К началу учений Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С.

Кроме того, в Беларусь прибыл личный состав и техника Вооруженных сил РФ. Скопление военной техники зафиксировано в районе Минска, Слуцка и Гомеля. Некоторые лесные дороги перекрывают шлагбаумами, доступ в отдельные районы стал возможен только по пропускам.

24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что стянет на границу с Украиной контингент белорусской армии. Такие действия он обосновал тем, что якобы нужно защитить южную границу – дескать, Украина начала перебрасывать войска.

В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом возможной агрессии против Украины.

Угроза вторжения в Украину

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Шоу марионеток. Как Россия торгует признанием "ЛДНР" и нужен ли Путину Донбасс Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураев Мураев
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.09

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

31.93

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

215 519

заболело за неделю в Украине

-14%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять