Россия подтягивает новые войска к Украине: свежие спутниковые снимки

Опубликованы новые фото расположения российских войск на территории Беларуси

Российская военная техника и оборудование у белорусско-украинской границы / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россия не только не отводит войска, но продолжает их переброску к границе с Украиной. За последние несколько дней переброшено еще 7000 военных, сообщает Sky News.

Аналитики компании космических технологий Maxar, опубликовавшей новые спутниковые снимки, говорят, что на одном из фото виден недавно возведенный полевой госпиталь на полигоне Осиповичи. Они также заметили тренировочную деятельность на базе.

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Светло-коричневые строения в центре этого снимка могут быть новым полевым госпиталем на полигоне Осиповичи / Фото: REUTERS

На аэродром Зябровка в Гомельской области, которая граничит с Черниговской областью Украины, прибыло около 20 ударных вертолетов нового подразделения. Но другие войска, которые недавно были отправлены на этот аэродром, похоже, ушли. Вертолеты уже видели ранее на этой базе.

Около 20 ударных вертолетов на взлетно-посадочной полосе аэродрома Зябровка / Фото: Reuters

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Также появилось изображение понтонного моста через реку Припять всего в 5 км от Украины. По спутниковому изображению нельзя понять, сделали ли его исключительно в рамках совместных белорусско-российских военных учений "Союзная решимость 2022".

Понтонный мост через реку Припять вблизи белорусско-украинской границы / Фото: Reuters

Зафиксирована высокая военная активность на железнодорожном вокзале Бреста. Туда прибыл эшелон с бронетехникой, военными и оборудованием.

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Бронетехника и военное оборудование на железнодорожной станции под Брестом, Беларусь / Фото: Reuters

Вместо реального отвода войск Россия еще ближе подбирается к украинской границе. Продолжается переброска сил, в приграничные районы прибыло еще 7000 военных. Министерство обороны РФ демонстрирует видео с отводом войск, но никто, кроме ведомства и госканалов РФ, больше не публикует эшелоны, которые бы двигались от Украины.

Профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк сказал изданию, что доказательством вывода войск были бы колонны с тяжелой техникой, медицинской поддержкой, потоком инженерной техники и продовольствия, но на данный момент такого нет.

В обычное время у границы с Украиной дислоцируется около 35 тысяч российских военнослужащих, разделенных на батальонные тактические группы. Эти подразделения насчитывают около 800 человек, а некоторые из них также оснащены бронетехникой, танками или артиллерией.

За последние несколько месяцев это число выросло как минимум до 130 000 человек. Это в том числе 30 000 военнослужащих, которые проводят военные учения в Беларуси.

Учения в Беларуси

Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022" проходят в Беларуси с 10 по 20 февраля. К началу учений Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С.

Кроме того, в Беларусь прибыл личный состав и техника Вооруженных сил РФ. Скопление военной техники зафиксировано в районе Минска, Слуцка и Гомеля. Некоторые лесные дороги перекрывают шлагбаумами, доступ в отдельные районы стал возможен только по пропускам.

24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что стянет на границу с Украиной контингент белорусской армии. Такие действия он обосновал тем, что якобы нужно защитить южную границу – дескать, Украина начала перебрасывать войска.

В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом возможной агрессии против Украины.

Угроза вторжения в Украину