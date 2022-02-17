Пентагон заявляє про наближення військ РФ до України

Глава американського військового відомства заявив, що заявленого відведення військ не відбувається

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Росія останніми днями продовжила нарощувати чисельність військ біля кордонів з Україною — про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

"Росія каже, що відводить деякі сили. Але ми не бачимо цього. Навпаки, ми бачимо нарощування сил на додаток до тих понад 150 тисяч, які вже є біля кордону, причому навіть останні кілька днів. Ми бачимо, що деякі з цих військ перемістилися ще ближче до кордону", — сказав Остін.

Реклама

Він зазначив, що сам нещодавно був солдатом і впевнений, що такого роду дії не робляться без причини, тому США та союзники мають намір зберігати пильність. Вони стежать за ситуацією на кордоні Росії та України, зокрема, за можливими провокаціями з російської сторони.

Остін заявив, що дипломатичне врегулювання проблеми на кордоні Росії з Україною можливе, проте може бути складним процесом.

"Дипломатичний шлях може бути складним, але він того вартий", — сказав Остін, заявивши про готовність НАТО до роботи в цьому напрямку.

Реклама

"Щодо цього можливого конфлікту, то немає нічого неминучого. Його можна запобігти", — додав глава Пентагону.

Відведення військ Росії

Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там понад 100-тисячну армію. Згідно з повідомленням, Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань.

Реклама

На підтвердження Міністерства оборони Російської Федерації опублікувало відео, на якому видно пересування військ із Криму.

При цьому розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Крім того, опубліковано нові супутникові знімки Білорусі, на яких видно, що російські війська, які знаходяться там під приводом спільних навчань, пересуваються ще ближче до кордону

Загроза нападу на Україну