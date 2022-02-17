Росія підтягує нові війська до України: нові супутникові знімки

Опубліковано нові фото розташування російських військ на території Білорусі

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Росія не лише не відводить війська, а й продовжує перекидати нові до кордону з Україною. За останні кілька днів перекинуто ще 7 тисяч військових, повідомляє Sky News.

Аналітики компанії космічних технологій Maxar, що опублікувала нові супутникові знімки, кажуть, що на одному з фото видно недавно влаштований польовий шпиталь на полігоні Осиповичі. Вони також помітили тренувальну діяльність на базі.

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/ Фото: REUTERS

На аеродром Зябрівка на Гомельщині, яка межує з Чернігівською областю України, прибуло близько 20 ударних гелікоптерів нового підрозділу. Але інші війська, які нещодавно були відправлені на цей аеродром, схоже, пішли. Гелікоптери вже бачили раніше на цій базі.

/ Фото: Reuters

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Також з'явилося зображення понтонного мосту через річку Прип'ять лише за 5 км від України. На супутникових зображеннях не можна зрозуміти, чи зробили його саме для спільних білорусько-російських військових навчань "Союзна рішучість – 2022".

/ Фото: Reuters

Також зафіксовано високу військову активність на залізничному вокзалі Бреста. Туди прибув ешелон з бронетехнікою, військовими та обладнанням.

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/ Фото: Reuters

Замість реального відведення військ Россі ще ближче добирається до українського кордону. Також триває перекидання сил, до прикордонних районів прибуло ще 7000 військових. Міністерство оборони РФ демонструє відео з відведенням військ, але ніхто, крім відомства та держканалів РФ, більше не публікує ешелони, які рухалися б від України.

Професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк сказав виданню, що доказом виведення військ були б колони з важкою технікою, медичною підтримкою, потоком інженерної техніки та продовольства, але наразі такого немає.

У звичайний час біля кордону з Україною дислокується близько 35 тисяч російських військовослужбовців, які розділені на батальйонні тактичні групи. Ці підрозділи налічують близько 800 осіб, деякі з них оснащені бронетехнікою, танками або артилерією.

За останні кілька місяців ця кількість зросла щонайменше до 130 000 осіб. Серед них 30 000 військовослужбовців, які проводять військові навчання в Білорусі.

Навчання в Білорусі

Спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість – 2022" проходять у Білорусі з 10 по 20 лютого. На початок навчань Росія перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С.

Крім того, до Білорусі прибув особовий склад та техніка Збройних сил РФ. Скупчення військової техніки зафіксовано в районі Мінська, Слуцька та Гомеля. Деякі лісові дороги перекривають шлагбаумами, доступ до окремих районів став можливим лише за перепустками.

24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що стягне на кордон з Україною контингент білоруської армії. Такі дії він обґрунтував тим, що нібито треба захистити південний кордон – мовляв, Україна почала перекидати війська.

У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом можливої агресії проти України.

Загроза вторгнення в Україну