Новый шантаж от Саакашвили: политик отказался от лекарств

Саакашвили заявил, что теперь его жизнь зависит от каждого грузина

Саакашвили считает, что теперь его жизнь зависит от граждан Грузии / Коллаж "Сегодня"

Находящийся в заключении в СИЗО Рустави уже месяц третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили пошел на новое противостояние с властями. Теперь он отказался принимать лечение для облегчения голодовки и сдавать анализы.

Об этом сообщает агентство "Грузия online" со ссылкой на новое письмо Саакашвили, которое знаменитый заключенный смог передать на волю, добившись накануне послабления условий содержания в СИЗО.

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Что на этот раз

Как отмечается в новом письме Михеила Саакашвили, тюремная администрация не выполнила рекомендации, выданные консилиумом врачей.

"Как вы знаете, раньше я сотрудничал с назначенным правительством медицинским консилиумом с единственной целью — сохранить минимальную работоспособность и мыслительную способность до дня выборов, сегодня я завершаю это сотрудничество. Я благодарен членам консилиума, и мне очень жаль, что правительство не прислушалось к их основной рекомендации. После сегодняшнего дня я больше не буду принимать лечение, которое облегчает голодовку и не буду сдавать анализы. Я приехал в Грузию, так как посчитал, что наша страна движется к полному тоталитаризму и освобождению от грузин, хотя бы на этих выборах мы должны попытаться остановить это", – сказано в новом обращении к своим сторонников Саакашвили.

Также политик сообщил, что его голодовка продолжается, а его жизнь зависит от каждого грузина, который должен прийти на выборы в субботу.

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