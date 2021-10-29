Новый шантаж от Саакашвили: политик отказался от лекарств

Находящийся в заключении в СИЗО Рустави уже месяц третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили пошел на новое противостояние с властями. Теперь он отказался принимать лечение для облегчения голодовки и сдавать анализы.
Об этом сообщает агентство "Грузия online" со ссылкой на новое письмо Саакашвили, которое знаменитый заключенный смог передать на волю, добившись накануне послабления условий содержания в СИЗО.
Что на этот раз
Как отмечается в новом письме Михеила Саакашвили, тюремная администрация не выполнила рекомендации, выданные консилиумом врачей.
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"Как вы знаете, раньше я сотрудничал с назначенным правительством медицинским консилиумом с единственной целью — сохранить минимальную работоспособность и мыслительную способность до дня выборов, сегодня я завершаю это сотрудничество. Я благодарен членам консилиума, и мне очень жаль, что правительство не прислушалось к их основной рекомендации. После сегодняшнего дня я больше не буду принимать лечение, которое облегчает голодовку и не буду сдавать анализы. Я приехал в Грузию, так как посчитал, что наша страна движется к полному тоталитаризму и освобождению от грузин, хотя бы на этих выборах мы должны попытаться остановить это", – сказано в новом обращении к своим сторонников Саакашвили.
Также политик сообщил, что его голодовка продолжается, а его жизнь зависит от каждого грузина, который должен прийти на выборы в субботу.
Ситуация
- 28 октября находящийся в заключении в СИЗО Рустави уже месяц третий президент Грузии добился того, что ему разблокировали возможность более свободного общения с адвокатами.
- Днем 28 октября стало известно, что в тюрьму прибыл консилиум врачей, которые должны были оценить состояние здоровья Саакашвили и дать дальнейшие рекомендации. Однако оппозиционер наотрез отказался.
- Вечером 28 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в интервью грузинским СМИ, что досрочное освобождение узника Саакашвили или его передача Украине – исключены.