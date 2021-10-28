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Тюремщики впервые пошли на уступки Саакашвили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 октября, 20:01
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Михеилу Саакашвили разрешили передавать письма адвокатам. Оппозиционер также пошел на уступки
Сторонники бывшего президента Грузии очень переживают за его здоровье / Коллаж "Сегодня"
Сторонники бывшего президента Грузии очень переживают за его здоровье / Коллаж "Сегодня"

Находящийся в заключении в СИЗО Рустави уже месяц третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили добился того, что ему разблокировали возможность общения с адвокатами.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на адвоката политика Дмитрия Садзаглишвили.

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Разрешил взять анализы

"Разрешены проблемы в связи с коммуникацией с Михеилом Саакашвили. Нам предоставлена возможность коммуникации в той форме, которая исключит запись разговора между нами со стороны Службы госбезопасности. Барьер физически там присутствует, однако оставлено пространство, чтобы мы смогли обменяться письмами, в связи с чем Михеил Саакашвили прекратил усугублять форму протеста – отказ от лечения, анализов", – заявил адвокат.

Саакашвили еще раз подтвердил уважение к врачам, членам консилиума, и извинился перед ними за то, что сегодня в течение нескольких часов не встретился с ними из-за ужесточения формы своего протеста. Теперь Саакашвили согласился сотрудничать с врачами, однако голодовку продолжает.

Как развивались события 28 октября

  • Утром голодающий в тюрьме Рустави бывший президент Грузии сообщил, что ему полностью заблокировали возможность общения с адвокатами.
  • Днем стало известно, что в тюрьму прибыл консилиум врачей, которые должны были оценить состояние здоровья Саакашвили и дать дальнейшие рекомендации. Однако оппозиционер наотрез отказался.
  • Также стало известно, что грузинские журналисты нашли якобы пострадавшего в 2012 году от изнасилования веником в Глданской тюрьме бывшего тогда заключенным Гию Казаришвили. Мужчина на камеру признался, что вынужден был исполнить эту роль под давлением сотрудника пенитенциарного учреждения.

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