"Не нужно говорить с Путиным": Аваков объяснил, с кем договариваться Украине

Для того, чтобы Украине решить ее сегодняшние проблемы на Донбассе, нужно дождаться, пока Россия освободиться от Путина. С нынешним российским президентом разговаривать не о чем.
Об этом заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, недавно вернувшийся в политику, во время форума "30 лет референдуму независимости".
Без Путина
"Мне нравится формат переговоров с Россией вместе с нашими друзьями – Нормандский формат. Не нужно говорить с Путиным. Мы будем разговаривать с другой Россией – без Путина. А сейчас с путинским режимом можно говорить только в Нормандском формате по повестке дня, которую будет диктовать Украина – независимость Украины, уважение к ее границам и территориям, к ее правам", – отметил Аваков.
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Для этого, по мнению бывшего министра, необходимо иметь адекватную власть в стране.
"Реагирование на протесты могут быть разными. Например, обуздать свободу слова, закрыть телеканалы. Провозгласить ли государственный переворот в исполнении оппозиционных партий. А надо понять, что демократическое общество – это то, где есть другие мнения, которые нужно уважать. Что демократия – это всегда баланс, который предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неловко, но прислушиваться нужно", – резюмировал политик.
Другие высказывания
- Недавно Аваков предложил уже начинать готовиться к смене руководства в России. Бывший министр внутренних дел считает, что Украина должна иметь военный сценарий на тот случай, если президент Российской Федерации Владимир Путин умрет. По его словам, государству следует быть готовым к подобным ситуациям на разных уровнях.
- В своей колонке на "Украинской правде" политик раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".
- Еще Аваков считает, что помимо стремления в НАТО нужно учитывать, что Североатлантический альянс может оказаться неэффективным блоком, от которого откажется даже Европа.