Аваков не пойдет в партию Разумкова – эксперты назвали причину

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков не пойдет в партию к бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, поскольку становиться просто народным депутатом – не его уровень. Да и самому Разумкову это не очень выгодно. Об этом идет речь в нашей статье.
Политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" высказал мнение, что участие в партии Разумкова не является целью Авакова. Он напомнил, что тот более 20 лет был на первых позициях в стране.
"Для политиков, достигших такого уровня, становиться нардепом – это понижение статуса. Тем более если он будет всего лишь членом миноритарной партии (партия, имеющая минимальное количество мандатов. – Ред.)", – говорит он.
Политолог Алексей Якубин соглашается с Карасевым и отметил, что после 7 лет Авакова в должности министра стать сейчас рядовым депутатом – не в приоритете.
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"Для него – это пройденный этап. Он стремится к большему", – сказал нам эксперт.
Аваков не выгоден и Разумкову?
А вот политолог Светлана Кушнир считает, что Разумкову самому не выгодно объединяться с Аваковым, поскольку снизит его растущий рейтинг. Это понимает и сам экс-глава МВД.
"У Авакова присутствует определенный антирейтинг. Его сближение с Разумковым вызовет отток части сторонников нардепа. И этим обязательно воспользовался бы Офис президента, который ищет любой повод, чтобы затормозить рост популярности Разумкова", – объяснила она.
Аваков и партия Разумкова
- 1 ноября Разумков заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить обещания, данные людям и не выполненные партией "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.
- Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, с кем ведет переговоры Разумков.
- Недавно Разумков заявил, что не звал в свой новый политический проект журналиста Дмитрия Гордона и известного доктора Евгения Комаровского.
- 5 ноября Аваков в большом интервью в эфире "Украина 24" предложил создать новую партию, в которую могли бы войти тяжеловесы украинской политики. Туда он приписал и Разумкова.
- Из-за этих слов стали ходить разговоры об их возможном объединении. Но недавно экс-глава МВД четко заявил, что не собирается объединяться с Разумковым, а также обвинил Офис президента в распространении фейков.
- Разумков также опроверг слухи об их объединении.