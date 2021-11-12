Аваков не пойдет в партию Разумкова – эксперты назвали причину

Сейчас ходит много разговоров об их объединении, но, похоже, этому не суждено сбыться

Авакову (слева) не нужен Разумков. Коллаж "Сегодня"

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков не пойдет в партию к бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, поскольку становиться просто народным депутатом – не его уровень. Да и самому Разумкову это не очень выгодно. Об этом идет речь в нашей статье.

Политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" высказал мнение, что участие в партии Разумкова не является целью Авакова. Он напомнил, что тот более 20 лет был на первых позициях в стране.

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"Для политиков, достигших такого уровня, становиться нардепом – это понижение статуса. Тем более если он будет всего лишь членом миноритарной партии (партия, имеющая минимальное количество мандатов. – Ред.)", – говорит он.

Политолог Алексей Якубин соглашается с Карасевым и отметил, что после 7 лет Авакова в должности министра стать сейчас рядовым депутатом – не в приоритете.

"Для него – это пройденный этап. Он стремится к большему", – сказал нам эксперт.

Аваков не выгоден и Разумкову?

А вот политолог Светлана Кушнир считает, что Разумкову самому не выгодно объединяться с Аваковым, поскольку снизит его растущий рейтинг. Это понимает и сам экс-глава МВД.

"У Авакова присутствует определенный антирейтинг. Его сближение с Разумковым вызовет отток части сторонников нардепа. И этим обязательно воспользовался бы Офис президента, который ищет любой повод, чтобы затормозить рост популярности Разумкова", – объяснила она.

Аваков и партия Разумкова