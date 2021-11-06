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"Путин умер, а мы не готовы": Аваков рассказал, что делать украинским военным

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
6 ноября, 11:35
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Экс-министр заявил, что Украине нужен план на случай смерти Путина
Экс-глава МВД не исключил военного сценария. Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-глава МВД не исключил военного сценария. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна иметь военный сценарий на тот случай, если президент Российской Федерации Владимир Путин умрет. По его словам, государству следует быть готовым к подобным ситуациям на разных уровнях.

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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"Предположим, Путин готов на какую-то процедуру мирной передачи власти. И тогда мы тоже готовы. А если он не готов к такой процедуре, должны быть готовы все остальные наши службы. Военные должны быть готовы по-своему, дипломаты и переговорщики должны быть готовы по-своему. А наше общество должно поддержать эту готовность. У нас должно лежать 5-6-7 папок. Военный сценарий – а вдруг что-то случилось в Российской Федерации? Вдруг начались дезинтеграционные процессы? Вдруг, нет у нас такого счастья, Путин умер? А мы не готовы. Нам надо быть готовыми", – сказал Аваков.

Политик привел пример 1991, когда развалился СССР, а Украина провозгласила собственную Независимость. Мол, если бы украинское общество тогда было бы неготово, то последствия этого мы ощущали бы до сих пор.

Кроме того, экс-глава МВД добавил, что "каждый человек, который живет по ту сторону границы оккупированной территории, должен иметь желание прийти в Украину".

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"Мы должны это взять и не допускать ошибок. Нужно сказать: "Ребята, я прощаю тех, кто пошел работать секретарем в райадминистрацию оккупационных властей". У меня нет претензий к докторам и учителям, которые работали в школе. У меня есть претензии к тем, кто стрелял в наших солдат, кто занимался репрессиями, воровал собственность в огромных ситуациях. Их не коснется закон о коллаборации", – сказал Аваков.

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