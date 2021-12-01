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"Не треба говорити з Путіним": Аваков пояснив, з ким домовлятися Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 грудня, 17:26
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Арсен Аваков знову запропонував готуватися до зміни керівництва у Росії
У екс-глави МВС свій погляд на домовленість Кремля / Колаж "Сегодня"
У екс-глави МВС свій погляд на домовленість Кремля / Колаж "Сегодня"

Для того, щоб Україні вирішити її сьогоднішні проблеми на Донбасі, потрібно дочекатися, поки Росія звільниться від Путіна. З нинішнім російським президентом розмовляти нема про що.

Про це заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який нещодавно повернувся у політику, під час форуму "30 років референдуму незалежності" .

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Без Путіна

"Мені подобається формат перемовин з Росією разом з нашими друзями – Нормандський формат. Не треба говорити з Путіним. Ми будемо розмовляти з іншою Росією – без Путіна. А зараз з путінським режимом можна говорити тільки у Нормандському форматі за порядком денним, який диктуватиме Україна – незалежність України, повага до її кордонів та територій, до її прав", – зазначив Аваков.

Для цього, на думку колишнього міністра, потрібно мати адекватну владу в країні.

"Реагування на протести можуть бути різними. Наприклад, приборкати свободу слова, закрити телеканали. Чи проголосити державний переворот у виконанні опозиційних партій. А треба зрозуміти, що демократичне суспільство – це те, де є інші думки, які треба поважати. Що демократія – це завжди баланс, який передбачає прислухатися до суспільства. Інколи це буває незручно, але прислухатися потрібно", – резюмував політик.

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Інші висловлювання

  • Нещодавно Аваков запропонував починати готуватися до зміни керівництва в Росії. Колишній міністр внутрішніх справ вважає, що Україна має мати військовий сценарій на той випадок, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін помре. За його словами, державі слід бути готовою до подібної ситуації на різних рівнях.
  • У своїй колонці на "Українській правді" політик розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".
  • Ще Аваков вважає, що, крім прагнення в НАТО, потрібно враховувати, що Північноатлантичний альянс може виявитися неефективним блоком, від якого відмовиться навіть Європа.

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