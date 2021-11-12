Аваков не піде до партії Разумкова – експерти назвали причину

Зараз ходить багато розмов про їхнє об'єднання, але, схоже, цьому не судилося здійснитися

Авакову (ліворуч) не потрібний Разумков. Колаж "Сьогодні"

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков не піде до партії колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, оскільки ставати просто народним депутатом – не його рівень. Та й самому Разумкову це не надто вигідно. Про це йдеться у нашій статті.

Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" висловив думку, що участь у партії Разумкова не є метою Авакова. Він нагадав, що той понад 20 років був на перших позиціях у країні.

Реклама

"Для політиків, які досягли такого рівня, ставати нардепом – це зниження статусу. Тим більше якщо він буде лише членом міноритарної партії (партія, що має мінімальну кількість мандатів. – Ред.)", – говорить він.

Політолог Олексій Якубін погоджується з Карасьовим та зазначив, що після 7 років Авакова був на посаді міністра стати зараз пересічним депутатом – не у пріоритеті.

"Для нього – це пройдений етап. Він прагне більшого", – сказав нам експерт.

Аваков невигідний і Разумкову?

А ось політолог Світлана Кушнір вважає, що Разумкову самому не вигідно об'єднуватися з Аваковим, оскільки це знизить його рейтинг. Це розуміє і сам ексглава МВС.

"У Авакова є певний антирейтинг. Його зближення із Разумковим викличе відтік частини прихильників нардепа. І цим обов'язково скористався б Офіс президента, який шукає будь-який привід, щоб загальмувати зростання популярності Разумкова", – пояснила вона.

Аваков та партія Разумкова

1 листопада Разумков заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Разумков.

Нещодавно Разумков заявив, що не кликав до свого нового політичного проєкту журналіста Дмитра Гордона та відомого лікаря Євгена Комаровського.