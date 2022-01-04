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НАТО не будет воевать за Украину: Стефанишина объяснила, как справиться с РФ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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4 января, 12:58
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Вице-премьер рассказала, как Запад может помочь Украине против агрессора
Ольга Стефанишина уверена, что войска НАТО Украине не помогут. Коллаж "Сегодня"
Ольга Стефанишина уверена, что войска НАТО Украине не помогут. Коллаж "Сегодня"

Никакая страна мира не отправит в Украину своих солдат воевать с Россией в случае полномасштабного вторжения. Но Запад может помочь сдержать агрессора политико-дипломатическим путем и санкциями.

Об этом заявила в интервью Интерфакс-Украина вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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По ее словам, Украине помогают отдельные страны НАТО, Киев заключает соглашения о закупке оружия, военного оборудования…

"Но мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. Есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой", – сказала Стефанишина.

Как Запад поможет Украине?

Евросоюз и США подготовили варианты мощных санкций на случай нападения России на Украину, то есть у Запада есть консенсус в этом вопросе и эта информация была доведена до Путина.

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"В то же время в условиях накопления войск РФ мы наблюдаем беспрецедентную международную поддержку и консолидацию не только через политические заявления, но и через конкретные решения, резолюции, действия, публикуемые ЕС, НАТО, отдельными странами. За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины", – говорит вице-премьер и подчеркнула, что Америка выделит Украине в этом году 300 млн долл., из которых 75 млн – на летальное вооружение.

Стефанишина заявляет, что политико-дипломатическое сдерживание является единственным путем и это уже дает свои результаты.

"Уже на пресс-конференции Путина четко можно понять, что военный сценарий – не тот, который он рассматривает по Украине. Мы ясно понимаем, что переговоры, которые он анонсирует в Женеве непосредственно с президентом США способствуют его субъективизации и повышению его рейтингов внутри России", – резюмировала она.

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Противостояние агрессии РФ

  • Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия не будет воевать за Украину. Он имел в виду положение, которое гарантирует коллективную защиту любой стране – члену НАТО, а Украина не является членом Альянса.
  • Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает очень вероятным вторжение России в Украину, если провалятся переговоры по ультиматуму Кремля между Москвой и Западом. Он назвал единственный способ, как сдержать Путина.
  • Тем временем после телефонного разговора президентов США и РФ более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Байдена обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину. На что в России уже заявили, что это может сорвать переговоры по ультиматуму Путина.

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