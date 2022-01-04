НАТО не будет воевать за Украину: Стефанишина объяснила, как справиться с РФ

Никакая страна мира не отправит в Украину своих солдат воевать с Россией в случае полномасштабного вторжения. Но Запад может помочь сдержать агрессора политико-дипломатическим путем и санкциями.
Об этом заявила в интервью Интерфакс-Украина вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
По ее словам, Украине помогают отдельные страны НАТО, Киев заключает соглашения о закупке оружия, военного оборудования…
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"Но мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. Есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой", – сказала Стефанишина.
Как Запад поможет Украине?
Евросоюз и США подготовили варианты мощных санкций на случай нападения России на Украину, то есть у Запада есть консенсус в этом вопросе и эта информация была доведена до Путина.
"В то же время в условиях накопления войск РФ мы наблюдаем беспрецедентную международную поддержку и консолидацию не только через политические заявления, но и через конкретные решения, резолюции, действия, публикуемые ЕС, НАТО, отдельными странами. За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины", – говорит вице-премьер и подчеркнула, что Америка выделит Украине в этом году 300 млн долл., из которых 75 млн – на летальное вооружение.
Стефанишина заявляет, что политико-дипломатическое сдерживание является единственным путем и это уже дает свои результаты.
"Уже на пресс-конференции Путина четко можно понять, что военный сценарий – не тот, который он рассматривает по Украине. Мы ясно понимаем, что переговоры, которые он анонсирует в Женеве непосредственно с президентом США способствуют его субъективизации и повышению его рейтингов внутри России", – резюмировала она.
Противостояние агрессии РФ
- Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия не будет воевать за Украину. Он имел в виду положение, которое гарантирует коллективную защиту любой стране – члену НАТО, а Украина не является членом Альянса.
- Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает очень вероятным вторжение России в Украину, если провалятся переговоры по ультиматуму Кремля между Москвой и Западом. Он назвал единственный способ, как сдержать Путина.
- Тем временем после телефонного разговора президентов США и РФ более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Байдена обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину. На что в России уже заявили, что это может сорвать переговоры по ультиматуму Путина.