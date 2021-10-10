Никто за Украину воевать не будет – НАТО не готово противостоять России

Стефанишина рассказала, есть ли угроза нападения России на одну из стран Альянса

Стефанишина считает, что нам НАТО не поможет. Коллаж "Сегодня"

НАТО сейчас не готово ответить на возможную военную агрессию России и Украине не стоит ждать защиты от других стран – никто за нас воевать не будет. Об этом сказала в интервью Радио Свобода вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма Альянс мобилизовался и даже подстроился под новые реалии российской агрессии, но вряд ли готов дать РФ отпор.

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"Если честно, я не чувствую большой готовности к этому. Пока я не вижу большой политической рамки и большой готовности давать отпор российской военной агрессии. Хотя война в Донбассе и аннексия Крыма также имела своим следствием изменения внутри НАТО. В НАТО была введена отдельная должность заместителя генсекретаря по вопросам новых вызовов безопасности. То есть НАТО сейчас полностью разделено на военный блок и на гибридный блок – это киберугрозы, энергетическая безопасность", – сказала Стефанишина.

При этом она считает, что Украине не стоит рассчитывать на чью-то помощь.

"Конечно, это абсолютно реалистичная и правдивая тезис, что никто за нас воевать не будет. Хотя Украина, не будучи членом НАТО, все же является одной из самых боеспособных армий мира. И мы готовы были бы применить статью 5, даже не будучи членом НАТО. Вероятность разворачивания Россией военных действия на территории одной из стран НАТО очень маловероятна", – добавил вице-премьер.

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Украину не особо ждут в НАТО