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Как сдержать Путина от вторжения в Украину – в США назвали единственный способ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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3 января, 11:13
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В Конгрессе США предупредили, что нападением на Украину Путин подставит Россию
В США объяснили, как угомонить Путина. Коллаж "Сегодня"
В США объяснили, как угомонить Путина. Коллаж "Сегодня"

Вторжение России в Украину в США считают очень вероятным, если провалятся переговоры по ультиматуму Кремля. Остановить его смогут только страшные санкции.

Об этом сказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передает The Guardian.

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По его словам, Россию надо убедить в том, что ее ждет большие последствия за новую агрессию против Украины.

"Я опасаюсь, что Путин весьма вероятно вторгнется (в Украину. – Ред.). Честно говоря, я до сих пор не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он определенно, похоже, настроен на это, если мы не сможем убедить его в обратном. Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины", – сказал Адам Шифф.

По его словам, санкции нужно вводить не против Путина лично, а именно секторальные санкции, которые ударят больней всего по России.

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"И я думаю, что ничто иное, как уровень санкций, которого Россия никогда не видела, остановит его (Путина. – Ред.)", – добавил американский политик.

Вторжением в Украине Путин подставит сам себя

Глава комитета по разведке отмечает, что вторжение России в Украину может иметь неприятные последствия для самой Москвы, поскольку НАТО станет еще ближе к границам РФ. Будет противоположный эффект тому, чего добивается сейчас Путин – нерасширения Альянса и не размещения натовских вооружений вблизи России.

"Я также думаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что, если они действительно вторгнутся (в Украину. – Ред.), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет дальше", – резюмировал он.

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Переговоры Россия-США-НАТО из-за Украины

  • 30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину. На следующий день Байден сказал журналистам, что четко озвучил Путину позицию по Украине.
  • "Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить", – сказал он.
  • Тем временем после телефонного разговора президентов США и РФ более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Байдена обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину. На что в России уже заявили, что это может сорвать переговоры по ультиматуму Путина.
  • А 2 января президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Один из ключевых месседжей – президент США подтвердил свою политику ничего не решать по Украине без Украины.

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