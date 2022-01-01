Угроза вторжения в Украину: от Байдена потребовали обнародовать санкции против РФ

Кремль должен уже сейчас понимать, во что ему выльется нападение на Украину

Дипломаты считают, что обнародованный список санкций сдержит Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

После звонка президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Белый дом обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину. Об этом пишет Associated Press.

Инициаторами обращения стали лица, работавшие в администрациях бывших президентов США Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона. Также заявление подписали и бывшие послы Штатов – Дэниел Фрид, а также Майкл Макфол и Александр Вершбоу (экс-послы США в России).

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"Мы считаем, что США следует в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной немедленно принять меры, чтобы повлиять на расчет Москвы за расходами и выгодами, прежде чем РФ сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", – говорится в заявлении.

По мнению дипломатов, Кремль должен иметь четкое представление о масштабах экономического удара с которыми он столкнется в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Переговоры Путина и Байдена

В ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличии от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.

Эти переговоры прошли на фоне сообщений американских СМИ, что ВВС США провели свои первые разведывательные полеты в районе восточной границы Украины, предположительно, собирая информацию о размещении войск РФ в регионе.

25 декабря газета The New York Times со ссылками на американские официальные лица сообщила, что Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения.

Первые сообщения Вашингтона

На сайте Белого дома уточнили, что Джо Байден в разговоре с Путиным дал понять: Россию ждет решительный ответ, если она продолжит строить планы о вторжении в Украину. Кроме того, президент США выразил надежду на переговоры России с НАТО по вопросам безопасности в 2022 году.