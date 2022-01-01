Загроза вторгнення в Україну: від Байдена вимагають оприлюднити санкції проти РФ

Кремль має вже зараз розуміти, у що йому виллється напад на Україну

Дипломати вважають, що обнародований список санкцій сдержить Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Після дзвінка президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна, понад два десятки американських дипломатів, співробітників сфери національної безпеки та експертів по Росії, закликали Білий дім оприлюднити санкції проти РФ, які будуть запроваджені у разі вторгнення в Україну. Про це пише Associated Press .

Ініціаторами звернення стали особи, які працювали в адміністраціях колишніх президентів США Барака Обами, Джорджа Буша та Білла Клінтона. Також заяву підписали і колишні посли Штатів – Деніел Фрід, а також Майкл Макфол та Александер Вершбоу (екс-посла США в Росії).

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"Ми вважаємо, що США слід у тісній консультації зі своїми союзниками щодо НАТО та з Україною негайно вжити заходів, щоб вплинути на розрахунок Москви за витратами та вигодами, перш ніж РФ зробить вибір на користь подальшої військової ескалації", – йдеться у заяві.

На думку дипломатів, Кремль повинен мати чітке уявлення про масштаби економічного удару, з якими він зіткнеться у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Переговори Путіна та Байдена

У ніч проти 31 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден розпочав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним . За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня .

Ці переговори відбулися на тлі повідомлень американських ЗМІ, що ВПС США провели свої перші розвідувальні польоти в районі східного кордону України, ймовірно, збираючи інформацію про розміщення військ РФ у регіоні.

25 грудня газета The New York Times із посиланнями на американські офіційні особи повідомила, що Пентагон розробляє план надання Україні розвідданих щодо можливого російського вторгнення.

Перші повідомлення Вашингтона

На сайті Білого дому уточнили, що Джо Байден у розмові з Путіним дав зрозуміти: на Росію чекає рішуча відповідь, якщо вона продовжить будувати плани про вторгнення в Україну. Крім того, президент США висловив надію на переговори Росії з НАТО з питань безпеки у 2022 році.