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Як США стежать за пересуванням військ РФ біля кордонів України — ЗМІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 грудня, 19:33
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Найкращі у світі літаки-розвідники сканують прикордонні регіони Росії
Судячи з усього, Україна дозволила ВПС США збирати дані зі своєї території про західні регіони РФ / Колаж "Сьогодні"
Судячи з усього, Україна дозволила ВПС США збирати дані зі своєї території про західні регіони РФ / Колаж "Сьогодні"

Пересування військ Росії біля кордонів України взято під контроль ВПС США. Вони спостерігають за маневрами російської армії з акваторії Чорного моря та з території України.

Про це повідомив американський журнал Forbes.

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Що відомо

"Пара найкращих літаків-розвідників ВПС США у понеділок пролетіла над східною Україною менш ніж за 40 миль від території, яку контролюють сепаратисти, підтримувані Росією. Місія з літаком наземного спостереження E-8C та літаком-розвідником RC-135V є однією з перших місій, які ВПС США відкрито здійснили у повітряному просторі України, і проводиться через дев'ять місяців після того, як у Росії з'явився план вторгнення в Україну", — йдеться у статті.

Дислокацію російської армії відстежували американські літаки E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) та RC-135 під час прольоту над Чорним морем та Україною. Американці збирають розвіддані про Україну і, мабуть, діляться ними з українцями.

У російських ЗМІ зазначається, що E-8 Joint STARS здатний відслідковувати переміщення наземних цілей за допомогою підвісного радара і збирати інформацію про напрямок руху, а також про швидкість. RC-135, своєю чергою, може збирати сигнатури радіолокації техніки військ противника.

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Forbes повідомляє, що для повного уявлення про "російські війська" достатньо було зробити кілька прольотів.

Обстановка

  • У Росії нині просувають думку, що НАТО готує напад на країну і саме з цим пов'язані заяви Заходу стосовно російських військ, які нібито накопичилися біля кордонів України.
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що Захід прагне спровокувати збройний конфлікт в Україні та звинуватити у ньому Росію.
  • НАТО має виключити вимоги президента Росії Володимира Путіна про "гарантії безпеки" з будь-яких домовленостей з Москвою та висунути зустрічні вимоги. Таку думку в інтерв'ю LRT висловив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
  • А США вирішили допомогти з технікою та обладнанням Державній прикордонній службі України на 25 мільйонів доларів. Цю допомогу отримають прикордонні загони, які виконують завдання на кордоні з Росією та Білоруссю.

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