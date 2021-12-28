Як США стежать за пересуванням військ РФ біля кордонів України — ЗМІ

Пересування військ Росії біля кордонів України взято під контроль ВПС США. Вони спостерігають за маневрами російської армії з акваторії Чорного моря та з території України.
Про це повідомив американський журнал Forbes.
Що відомо
"Пара найкращих літаків-розвідників ВПС США у понеділок пролетіла над східною Україною менш ніж за 40 миль від території, яку контролюють сепаратисти, підтримувані Росією. Місія з літаком наземного спостереження E-8C та літаком-розвідником RC-135V є однією з перших місій, які ВПС США відкрито здійснили у повітряному просторі України, і проводиться через дев'ять місяців після того, як у Росії з'явився план вторгнення в Україну", — йдеться у статті.
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Дислокацію російської армії відстежували американські літаки E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) та RC-135 під час прольоту над Чорним морем та Україною. Американці збирають розвіддані про Україну і, мабуть, діляться ними з українцями.
У російських ЗМІ зазначається, що E-8 Joint STARS здатний відслідковувати переміщення наземних цілей за допомогою підвісного радара і збирати інформацію про напрямок руху, а також про швидкість. RC-135, своєю чергою, може збирати сигнатури радіолокації техніки військ противника.
Forbes повідомляє, що для повного уявлення про "російські війська" достатньо було зробити кілька прольотів.
Обстановка
- У Росії нині просувають думку, що НАТО готує напад на країну і саме з цим пов'язані заяви Заходу стосовно російських військ, які нібито накопичилися біля кордонів України.
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що Захід прагне спровокувати збройний конфлікт в Україні та звинуватити у ньому Росію.
- НАТО має виключити вимоги президента Росії Володимира Путіна про "гарантії безпеки" з будь-яких домовленостей з Москвою та висунути зустрічні вимоги. Таку думку в інтерв'ю LRT висловив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
- А США вирішили допомогти з технікою та обладнанням Державній прикордонній службі України на 25 мільйонів доларів. Цю допомогу отримають прикордонні загони, які виконують завдання на кордоні з Росією та Білоруссю.