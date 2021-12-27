Бажають влаштувати "маленьку війну". Лавров здивував новим перлом про Україну

Захід прагне спровокувати збройний конфлікт в Україні та звинуватити у ньому Росію. Про це в інтерв'ю Youtube-каналу "Соловйов Live" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
За його словами, Захід накачує Україну озброєннями, з 2014 року поставив Києву боєприпасів та систем, зокрема ударних, на $2,5 млрд.
"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війну, потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоби придушувати наші конкурентні здібності", – сказав він.
Загалом позиція, яку займають країни Заходу та НАТО щодо України, Лавров вважає хамством.
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"Це хамство – виступати з тих позицій, які займають Захід і НАТО, їх під'юджують прибалти і поляки, і українці, звісно. Ми на своїй території", – сказав Лавров.
Він зазначив, що в ЄС уже закликають запровадити санкції превентивно та зняти їх, якщо конфлікт не розпочнеться. "Це ж зрозуміло, що ніколи ніхто не зніме", – заявив Лавров.
Росія проти України в НАТО
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам . У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.
- 23 грудня президент РФ Володимир Путін на великій прес-конференції відмовився дати гарантії ненападу на Україну , а натомість зажадав від Заходу дати гарантії безпеки Росії і цинічно наголосив, мовляв, його країна нікому не загрожує.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяву глави російської держави і зазначив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід. "НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися. Власне, в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу", – сказав він.
- 24 грудня Лавров заявив, що Штати мають перестати "пікати" Україну, інакше це виллється у серйозний конфлікт.