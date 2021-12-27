Бажають влаштувати "маленьку війну". Лавров здивував новим перлом про Україну

МЗС РФ вважає, що керівництво західних країн "накачує" Україну озброєннями

На думку Лаврова, позиції НАТО та Заходу – "хамство" / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід прагне спровокувати збройний конфлікт в Україні та звинуватити у ньому Росію. Про це в інтерв'ю Youtube-каналу "Соловйов Live" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

За його словами, Захід накачує Україну озброєннями, з 2014 року поставив Києву боєприпасів та систем, зокрема ударних, на $2,5 млрд.

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"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війну, потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоби придушувати наші конкурентні здібності", – сказав він.

Загалом позиція, яку займають країни Заходу та НАТО щодо України, Лавров вважає хамством.

"Це хамство – виступати з тих позицій, які займають Захід і НАТО, їх під'юджують прибалти і поляки, і українці, звісно. Ми на своїй території", – сказав Лавров.

Він зазначив, що в ЄС уже закликають запровадити санкції превентивно та зняти їх, якщо конфлікт не розпочнеться. "Це ж зрозуміло, що ніколи ніхто не зніме", – заявив Лавров.

Росія проти України в НАТО