Заступник міністра оборони РФ розкрив страшну таємницю іноземним послам

У Міноборони Росії щодня змінюють версії про роль України у світі / Колаж "Сьогодні"

У Росії сьогодні просувають думку, що НАТО готує напад на країну і саме з цим пов'язані заяви Заходу стосовно нібито скупчення біля кордонів України російських військ.

Про це заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін на брифінгу для військових аташе та представників посольств іноземних держав, передає "Інтерфакс".

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Заява

"Військове будівництво блоку повністю перенацілене на підготовку до великомасштабного збройного конфлікту високої інтенсивності з Росією", – заявив Фомін іноземним дипломатам.

Він пояснив, що досі діє Римська декларація, де зокрема визначено, що Росія та НАТО не розглядають один одного як противника. Проте з 2002 року відбулося найбільше розширення Північноатлантичного альянсу на схід, під час кількох хвиль якого інфраструктура НАТО наблизилася до західних кордонів Росії.

Як НАТО нападатиме

"По-перше, межі блоку пересунулися більш ніж на тисячу кілометрів на схід, що забезпечило Альянсу можливість використовувати нестратегічні озброєння для поразки цілей на території Росії. Наприклад, мінімальний підлітний час з авіабазами в Естонії до Санкт-Петербургу скоротився до декількох хвилин. У зоні поразки лише артилерійських систем виявилася більшість Калінінградської області. По-друге, у розпорядження НАТО перейшла значна кількість об'єктів інфраструктури на території східноєвропейських країн, що розширило можливості дислокації та перекидання військ", – висловив своє занепокоєння російський військовий.

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Також за словами Фоміна, в арсеналі блоку з'явилася велика кількість озброєнь та військової техніки колишніх країн Варшавського договору. Плюс збільшилися людські ресурси. А ще НАТО отримало доступ до нових портів Балтійського та Чорного морів, розширивши оперативні можливості військово-морських сил альянсу.

Питання України

При цьому заступник міністра оборони РФ зазначив, що Україна зараз є тим фактором, який стане приводом для нападу на Росію. Захід сам спровокував кризу в Україні, через яку Північноатлантичний альянс припинив взаємодію з Росією.

"Саме США та їхні союзники підтримали державний кривавий переворот у країні, визнали нову адміністрацію, яка прийшла до влади незаконним шляхом за підтримки Заходу", – резюмував військовий.

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