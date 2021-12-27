НАТО готовит нападение – истерическое заявление Минобороны РФ

В России нынче продвигают мысль, что НАТО готовит нападение на страну и именно с этим связаны заявления Запада по поводу якобы скопившихся у границ Украины российских войск.
Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, передает "Интерфакс".
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"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", – заявил Фомин иностранным дипломатам.
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Он объяснил, что до сих пор действует Римская декларация, где в частности, определено, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противника. Однако с 2002 года произошло самое существенное расширение Североатлантического альянса на восток, в ходе нескольких волн которого инфраструктура НАТО приблизилась к западным границам России.
Как НАТО будет нападать
"Во-первых, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, что обеспечило Альянсу возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России. Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области. Во-вторых, в распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", – выразил свою обеспокоенность российский военный.
Также по словам Фомина, в арсенале блока оказалось большое количество вооружений и военной техники бывших стран Варшавского договора. Плюс увеличились людские ресурсы. А еще НАТО получил доступ к новым портам Балтийского и Черного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса.
Вопрос Украины
При этом замминистра обороны РФ отметил, что Украина сейчас является тем фактором, который и станет поводом для нападения на Россию. Запад сам спровоцировал кризис в Украине, из-за которого Североатлантический альянс прекратил взаимодействие с Россией.
"Именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада", – резюмировал военный.
Обстановка в регионе
- Запад стремится спровоцировать вооруженный конфликт в Украине и обвинить в нем Россию – об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- А еще недавно, 24 декабря, Лавров говорил, что Штаты должны перестать "опекать" Украину, иначе это выльется в серьезный конфликт.
- 21 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска. По его словам, концентрация военных сил происходит, несмотря на призывы к деэскалации.
- А вице-президент США Камала Харрис в очередной раз пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину.
- Однако поступила первая информация, что Россия начала отвод войск из Крыма и от украинской границы. Пока на места постоянной дислокации возвращаются 10 тысяч военных.