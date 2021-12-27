Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Власть События

НАТО готовит нападение – истерическое заявление Минобороны РФ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 декабря, 23:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Заместитель министра обороны РФ раскрыл страшную тайну иностранным послам
В Минобороны России каждый день меняют версии о роли Украины в мире / Коллаж "Сегодня"
В Минобороны России каждый день меняют версии о роли Украины в мире / Коллаж "Сегодня"

В России нынче продвигают мысль, что НАТО готовит нападение на страну и именно с этим связаны заявления Запада по поводу якобы скопившихся у границ Украины российских войск.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, передает "Интерфакс".

Реклама

Заявление

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", – заявил Фомин иностранным дипломатам.

Он объяснил, что до сих пор действует Римская декларация, где в частности, определено, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противника. Однако с 2002 года произошло самое существенное расширение Североатлантического альянса на восток, в ходе нескольких волн которого инфраструктура НАТО приблизилась к западным границам России.

Как НАТО будет нападать

"Во-первых, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, что обеспечило Альянсу возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России. Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области. Во-вторых, в распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", – выразил свою обеспокоенность российский военный.

Реклама

Также по словам Фомина, в арсенале блока оказалось большое количество вооружений и военной техники бывших стран Варшавского договора. Плюс увеличились людские ресурсы. А еще НАТО получил доступ к новым портам Балтийского и Черного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса.

Вопрос Украины

При этом замминистра обороны РФ отметил, что Украина сейчас является тем фактором, который и станет поводом для нападения на Россию. Запад сам спровоцировал кризис в Украине, из-за которого Североатлантический альянс прекратил взаимодействие с Россией.

"Именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада", – резюмировал военный.

Реклама

Обстановка в регионе

  • Запад стремится спровоцировать вооруженный конфликт в Украине и обвинить в нем Россию – об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
  • А еще недавно, 24 декабря, Лавров говорил, что Штаты должны перестать "опекать" Украину, иначе это выльется в серьезный конфликт.
  • 21 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска. По его словам, концентрация военных сил происходит, несмотря на призывы к деэскалации.
  • А вице-президент США Камала Харрис в очередной раз пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину.
  • Однако поступила первая информация, что Россия начала отвод войск из Крыма и от украинской границы. Пока на места постоянной дислокации возвращаются 10 тысяч военных.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

36 301

заболело за неделю в Украине

-24%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять