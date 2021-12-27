НАТО готовит нападение – истерическое заявление Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ раскрыл страшную тайну иностранным послам

В Минобороны России каждый день меняют версии о роли Украины в мире / Коллаж "Сегодня"

В России нынче продвигают мысль, что НАТО готовит нападение на страну и именно с этим связаны заявления Запада по поводу якобы скопившихся у границ Украины российских войск.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, передает "Интерфакс".

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"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", – заявил Фомин иностранным дипломатам.

Он объяснил, что до сих пор действует Римская декларация, где в частности, определено, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противника. Однако с 2002 года произошло самое существенное расширение Североатлантического альянса на восток, в ходе нескольких волн которого инфраструктура НАТО приблизилась к западным границам России.

Как НАТО будет нападать

"Во-первых, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, что обеспечило Альянсу возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России. Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области. Во-вторых, в распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", – выразил свою обеспокоенность российский военный.

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Также по словам Фомина, в арсенале блока оказалось большое количество вооружений и военной техники бывших стран Варшавского договора. Плюс увеличились людские ресурсы. А еще НАТО получил доступ к новым портам Балтийского и Черного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса.

Вопрос Украины

При этом замминистра обороны РФ отметил, что Украина сейчас является тем фактором, который и станет поводом для нападения на Россию. Запад сам спровоцировал кризис в Украине, из-за которого Североатлантический альянс прекратил взаимодействие с Россией.

"Именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада", – резюмировал военный.

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