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Главная загадка переговоров. Насколько далеко зашел Байден в обещаниях Путину про Украину

Богдан Аминов Богдан Аминов Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
31 декабря, 06:34
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Предновогодние переговоры президентов США и РФ 30 декабря вызвали еще больше вопросов, чем в прошлый раз
В декабря уже дважды состоялись переговоры Байдена и Путина по Украине
В декабря уже дважды состоялись переговоры Байдена и Путина по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Роковой для Украины 50-минутный разговор накануне Нового года вряд ли поместился бы компактные сообщения Белого дома и Кремля о результатах переговоров Джо Байдена и Владимира Путина. К сожалению, нам остается лишь догадываться, насколько далеко зашли в разговорах и намеченных решениях по Украине два президента. Тем не менее, исходя из публичных итогов, уже можно найти некоторые недосказанности и разночтения. Самая тревожная из них – это вопрос военной помощи НАТО и Украины.

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Первый компромисс?

Белый дом в этот раз ограничился крайне сжатым заявлением. Там указано, что американский президент просит Путина о десэкалации вокруг границ Украины, надеется на диалог Москвы и НАТО в следующем году, а также грозится дать "решительный ответ" в случае возможную агрессию РФ.

Но Вашингтон ничего не упомянул об обещании Байдена, которое вовсю транслируют российские СМИ. Говорить о полном доверии интерпретации разговора российской стороной не приходится. Однако Москва вовсю тиражирует в медиа якобы обещание Байдена не передавать ударное наступательное вооружение США. В Кремле уже успели подчеркнуть, что это как раз один из пунктов предложенного договора о НАТО.

Нельзя исключать, что такими акцентами российская сторона планирует воздействовать на украинские власти. Но в тоже время Белый дом никак не отреагировал на это и цитаты Байдена на эту тему не опроверг. По-простому – замолчали ситуацию.

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Куда приведет диалог о НАТО?

Если в Европе все громче слышно категорическое отвержение предложенного Москвой договора о "гарантиях безопасности", где Украине запрещается быть членом НАТО, то после переговоров Байдена и Путина Вашингтон не дал жесткой позиции. В сообщении лишь указано, что Байден надеется на диалог РФ и НАТО и уверен, что дипломатия поможет приблизить деэскалацию в 2022 году.

Но сейчас ситуация куда более сложнее, чем в прошлый раз, когда Байдену было достаточно отвергнуть попытки Москвы наложить вето на вступление Украины в НАТО. Тогда США дали однозначный ответ: этого не будет.

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Пока что информации крайне мало и остается ряд вопросов, которые могут касаться и Украины. Будет ли Киев участвовать в переговорах, как упомянутая сторона в договоре Москве? Будет ли хоть один из пунктов (вывод войск США из Прибалтики, например) – реальной уступкой Кремлю со стороны Запада? Что вообще собирается предложить НАТО России в этом диалоге?

"Байден понял и согласился"

Не удивляйтесь, что формулировка в кавычках может многим "резать ухо". Ведь это прямая цитата первого помощника президента РФ Юрия Ушакова. По версии Кремля, Владимир Путин заявил, что ему нужен результат в переговорах по гарантиям безопасности и он будет его добиваться. В ответ Байден "понял и согласился".

Конечно же, в заявлениях Белого дома ничего нет об этом. И даже если это так и было, то Байден мог это сказать вполне формально, ограничиваясь банальным выражением уважения к позиции оппонента.

В тоже время Москва всеми заявлениями показывает, что "заговорить зубы" ей не удастся. Взять, к примеру, слова Ушакова: "Переговоры по гарантиям не должны перерасти в болтовню, ждем не сам процесс, а результаты, будем ждать 2-3 раунда, а дальше – делать выводы".

У Путина прямо заявляют о желании вывести США на четкий ответ на вопрос: подпишут ли они новый договор о безопасности с другими правилами игры?

Но, Байден, который, повторимся, стал крайне лаконичен в публичных отчетах о переговорах, ведет свою игру. Американский лидер уходит от прямого диалога, ссылаясь на консультации с европейскими партнерами и пытается перевести фокус на переговоры с НАТО в 2022 году. Отметим, что Кремль в заявлениях об итогах о таких форматах диалога ничего не сказал.

Кроме того, Вашингтон первым требованием выдвигает деэскалацию напряжения на границах Украины еще до начала каких-либо дальнейших переговоров. Правда, официальный Киев вообще в угрозу не верит.

В тоже время параллельно планируется и встреча двух президентов в Женеве.

Что задумал Байден? Лежит ли в овальном кабинете план, как усмирять Москву, которая с каждым раундом повышает градус резкости заявлений?

Поскольку Кремль уже несколько раз повторил, что долго ждать результата не намерен – наиболее вероятно, что январь 2022 года покажет, чего добивает Байден и насколько решительна Москва в своих ультиматумах.

А где Зеленский

Украинская власть в этом вопросе, к сожалению, выступает "ждунами" телефонного звонка. После двух раундов переговоров Путина и Байдена можно сделать вывод, что на Банковой решили понаблюдать за ситуацией без резких движений до первых нарушенных "красных линий". Тем более, что в начале декабря США всех заверили, что придерживаются правила "никаких решений по Украине без Украины".

Правда, небольшое недовольство Офиса Зеленского происходящим все же просачивается на заседаниях СНБО, где подчеркивают, что военные маневры РФ у границы вовсе не признак вторжения, как убеждены на Западе.

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