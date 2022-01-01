Переговоры России и США могут сорваться – в Москве назвали причину

Пушков считает, что Штаты не хотят предоставлять гарантии безопасности и поэтому запугивают санкциями

Из-за обнародования санкций переговоры могут не состояться / Фото: Коллаж: Сегодня

Призыв бывших чиновники США опубликовать список санкций на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину, может сорвать переговоры президентов США и РФ. Об этом в своем Telegram написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Публикация списка артироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. "адских санкций" вместо предоставления гарантий России – верное средство срыва переговоров", -написал он.

Переговоры Путина и Байдена