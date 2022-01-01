Переговори Росії та США можуть зірватися – у Москві назвали причину

Заклик колишніх чиновників США опублікувати список санкцій у разі повномасштабного вторгнення РФ до Україну, може зірвати переговори президентів США та РФ. Про це у своєму Telegram написав голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков.
"Публікація списку артиросійських санкцій, яку вимагають від Байдена експосла США в Москві, має зіграти підривну роль на переговорах про гарантії безпеки. У цьому і є їхнє головне призначення. Загрози т.зв. "пекельних санкцій" замість надання гарантії Росії – вірний засіб зриву переговорів", – написав він.
Переговори Путіна та Байдена
- У ніч проти 31 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден розпочав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня.
- Ці переговори відбулися на тлі повідомлень американських ЗМІ, що ВПС США провели свої перші розвідувальні польоти в районі східного кордону України, ймовірно, збираючи інформацію про розміщення військ РФ у регіоні.
- 25 грудня газета The New York Times із посиланнями на американські офіційні особи повідомила, що Пентагон розробляє план надання Україні розвідданих щодо можливого російського вторгнення.
- На сайті Білого дому уточнили, що Джо Байден у розмові з Путіним дав зрозуміти: на Росію чекає рішуча відповідь, якщо вона продовжить будувати плани про вторгнення до України. Крім того, президент США висловив надію на переговори Росії з НАТО з питань безпеки 2022 року.