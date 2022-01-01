Переговори Росії та США можуть зірватися – у Москві назвали причину

Пушков вважає, що Штати не хочуть надавати гарантії безпеки і тому залякують санкціями

Через обнародування санкцій переговорів можуть не відбутись / Фото: Колаж: Сьогодні

Заклик колишніх чиновників США опублікувати список санкцій у разі повномасштабного вторгнення РФ до Україну, може зірвати переговори президентів США та РФ. Про це у своєму Telegram написав голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков.

"Публікація списку артиросійських санкцій, яку вимагають від Байдена експосла США в Москві, має зіграти підривну роль на переговорах про гарантії безпеки. У цьому і є їхнє головне призначення. Загрози т.зв. "пекельних санкцій" замість надання гарантії Росії – вірний засіб зриву переговорів", – написав він.

Переговори Путіна та Байдена