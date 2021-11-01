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Минобороны Украины: Скопление войск России на нашей границе – информационная провокация

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 ноября, 23:41
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Замминистра обороны Украины заверяет, что за войсками России очень внимательно следит наша разведка
Минобороны Украины следит за передвижением войск России / Коллаж "Сегодня"
Минобороны Украины следит за передвижением войск России / Коллаж "Сегодня"

Сообщение американской газеты The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников о том, что на границе Украины опять концентрируются войска России, в Украине расценивают как удачную информационно-психологическую операцию, которую провела Москва.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр на программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Опровержение

"Главное управление разведки Украины по состоянию на сегодня не фиксирует перемещение войск или какого-то нетипичного увеличения или приближения войск на границе Украины. То, что происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения учений. И не одиноки случаи, которые мы фиксирует, что перед какими-то международными встречами усиливается та или иная информация и появляются информационные провокации. Это информационно-психологические операции, которые совершает Россия и поэтому бесконечно происходит распространение информации, которая не отвечает действительности. Мы стараемся вовремя реагировать и ее опровергать", – заявила Анна Маляр.

Представитель военного ведомства также сообщила, что до того, как попасть в прессу, подобная информация должна была бы появиться у руководства страны, которое бы и сделало соответствующее заявление.

"Я должна сказать, что мы продолжаем наблюдение за передвижениями войск страны-агрессора, за количественными изменениями, за скоплением этих войск, за приближением к государственной границе, и когда появляется информация в прессе или в социальных медиа, чтобы люди не думали, что это впервые она появляется. Сначала она появляется у военной разведки, а потом у военно-политического руководства Украины", – говорит Маляр.

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