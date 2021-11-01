Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚑 Поради лікаря Комаровського
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

Міноборони України: Скупчення військ Росії на нашому кордоні – інформаційна провокація

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 листопада, 23:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Заступник міністра оборони України запевняє, що за військами Росії дуже уважно стежить наша розвідка
Міноборони України стежить за пересуванням військ Росії / Колаж "Сьогодні"
Міноборони України стежить за пересуванням військ Росії / Колаж "Сьогодні"

Повідомлення американської газети The Washington Post із посиланням на анонімних чиновників про те, що на кордоні України знову концентруються війська Росії, в Україні розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр на програмі "Свобода слова" на телеканал ICTV.

Реклама

Спростування

"Головне управління розвідки України станом на сьогодні не фіксує переміщення військ чи якогось нетипового збільшення чи наближення військ на кордоні України. Те, що відбувається, трактується як планові заходи у межах переміщення військ після завершення навчань. І не поодинокі випадки, які ми фіксує – перед якимись міжнародними зустрічами посилюється та чи інша інформація та з'являються інформаційні провокації. Це інформаційно-психологічні операції, які робить Росія і тому нескінченно відбувається поширення інформації, яка не відповідає дійсності. Ми намагаємося вчасно реагувати та її спростовувати", – заявила Ганна Маляр.

Представник військового відомства також повідомила, що до того, як потрапити до преси, подібна інформація мала б з'явитися у керівництва країни, яке б і зробило відповідну заяву.

и продовжуємо спостереження за пересуваннями військ країни-агресора, за кількісними змінами, за накопиченням цих військ, за наближенням до державного кордону, і коли з'являється інформація в пресі чи соціальних медіа, щоб люди не думали, що це вперше вона з'являється. Спочатку вона з'являється у військової розвідки, а потім у військово-політичного керівництва України", – каже Маляр.

Реклама

Що відбувається

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

1 листопада 1991. . Верховна Рада України ухвалила Декларацію прав національностей України...

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.28

Російський рубль (₽)

0.3719

Євро (€)

30.6

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

152 199

захворіло за тиждень в Україні

+9%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти