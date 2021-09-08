"Маска сброшена" – почему РФ отказала ОБСЕ в контроле границы с Украиной и ждать ли обострения на Донбассе

Москва доводит ситуацию до абсурда, чтобы требовать уступок от Киева, говорят эксперты

Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Фото: коллаж "Сегодня"

Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на участке границы с оккупированными территориями Украины. Киев осудил это решение, назвав его свидетельством планов Москвы продолжать и увеличивать поставки оружия, войск и наемников в "Л/ДНР". Сайт "Сегодня" выяснил, что стоит за внезапным решением РФ и стоит ли ждать нового обострения на Донбассе.

Что заявили в РФ

2 сентября во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене Российская Федерация объявила о решении не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы после его истечения 30 сентября.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что полевое присутствие ОБСЕ было учреждено в июле 2014 года по итогам берлинской встречи министров иностранных дел "нормандского формата". По ее словам, "развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины".

"Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее, украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением", – сказала она.

Захарова добавила, что за 7 лет своей деятельности наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали фактов переброски из России на Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, а Украина и ее западные партнеры якобы пытались использовать присутствие ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках минских договоренностей для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский "Комплекс мер".

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Мария Захарова: украинские власти не отнеслись к Российской Федерации с должным уважением / Фото: ТАСС

"Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа. Стало очевидным, что деятельность Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно", – подчеркнула Захарова.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич добавил, что причиной такого решения стало то, что "присутствие наблюдателей миссии используется для пропагандистских антироссийских нападений".

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Александр Лукашевич: присутствие наблюдателей ОБСЕ используется для пропагандистских антироссийских нападений / Фото: МИД России

Как отреагировал МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что уже с 1 октября Россия без каких-либо свидетелей сможет перебрасывать на оккупированные украинские территории Донецкой и Луганской областей неограниченное количество вооружения, боевой техники и личного состава.

"Такое решение РФ является свидетельством ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", – говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИДе также подчеркнули, что обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой разрешения российско-украинского вооруженного конфликта.

В МИД Украины подчеркнули, что обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой разрешения конфликта / Фото: МИД Украины

США выразили обеспокоенность

Такого же мнения придерживаются и Соединенные Штаты. Временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан во время заседания Постоянного совета Организации в Вене выразила обеспокоенность, что Россия отказалась продлить действие мандата миссии ОБСЕ, что может привести к обострению ситуации на Донбассе.

Остриан подчеркнула, что Россия в очередной раз нарушает свои обязательства, ведь в 2014 году РФ подписывала Минский протокол с гарантией "постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ".

Кортни Остриан: Россия в очередной раз нарушает свои обязательства. Фото: twitter.com/USAmbOSCE

Россия сняла маску миротворца

В связи с этим напрашивается вывод, что Россия откровенно демонстрирует отказ от намерений придерживаться Минских договоренностей. Об этом "Сегодня" говорит глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Россия всеми силами пытается противодействовать урегулированию конфликта на Донбассе. Ранее они не пускали наблюдателей ОБСЕ на те территории Донбасса, откуда осуществлялся обстрел украинских военных, не давали возможность фиксировать там наличие своей военной техники, теперь они отказались продлевать мандат ОБСЕ. Мы видим, что Россия сбросила маску миротворца. Этот шаг конечно же приведет к эскалации конфликта", – говорит нам политконсультант.

Сергей Быков: Россия сбросила маску миротворца / Фото: Facebook

С Быковым соглашается руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"В последнее время на Донбассе худо-бедно, но действовало перемирие. Теперь, в результате отсутствия контроля, могут возобновиться обстрелы и бои", – говорит Фесенко.

Стоит ли ждать масштабных боевых действий

В то же время политолог сомневается, что на Донбассе снова начнутся масштабные боевые действия – такие, как были здесь в 2014 году.

"До этого вряд ли дойдет. России это не нужно. Сейчас она пытается шантажировать Украину с целью принудить ее к уступкам по Минским соглашениям. При этом сама нарушает эти соглашения, в которых говорится о безопасности границ и необходимости присутствия на них представителей ОБСЕ", – объясняет политолог.

Владимир Фесенко: Россия нарушает Минские соглашения / Фото: Facebook

Политический спектакль и демарш

Магистр государственного управления, политолог Владимир Воля считает, что решение России не продлевать мандат ОБСЕ – это демарш в сторону Украины и Запада.

"Москва демонтирует свою власть. Был жест доброй воли – пустить ОБСЕ на границу, а теперь его нет. Захотели – разрешили, захотели – отказали", – объясняет Воля.

Политолог называет происходящее политической игрой и спектаклем.

"Россия изначально не пустила бы ОБСЕ, если бы она через пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" поставляла оружие или военных в "Л/ДНР". Естественно, наблюдатели там не зафиксировали таких фактов. Но это не значит, что поставки не осуществлялись в обход данных пунктов или через другие пункты. Сейчас Кремлю надоел спектакль и он решил его закончить, показав к тому же всему миру, что Запад ему не указ", – говорит Воля.

Владимир Воля: Кремль закончил спектакль, показав миру, что Запад ему не указ / Фото: Facebook

Угроза вторжения в Украину

О том, что Россия шантажирует Украину и Запад говорит "Сегодня" и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Однако, по его словам, после шантажа президент РФ Владимир Путин может перейти к более агрессивным действиям.

"10 сентября начнутся совместные российско-белорусские учения "Запад-2021". 9 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко встретится в Москве с Путиным и будет решение по дальнейшим действиям. Большое скопление войск в Беларуси – это угроза Украине, Польше и странам Прибалтики. Нельзя исключать и вероятность масштабного вторжения в Украину", – говорит Романенко.

По словам генерала, украинская армия должна быть готова к любому сценарию.

Игорь Романенко: Нельзя исключать вероятность масштабного вторжения в Украину / Фото: Facebook

В то же время военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что военного вторжения в Украину в ближайшее время опасаться не стоит.

"О вторжении речи быть не может. России не хватает ресурсов, в первую очередь экономических. Путину не нужна война и куча трупов. Но ему необходимо вернуть Украину в орбиту Кремля, и для этого он прибегает к шантажу и давлению", – говорит Жданов.

Эксперт добавил, что учения "Запад-2021" проводятся именно с целью демонстрации силы и запугивания в первую очередь Запада, а потом уже Украины.

"Позиции России в глазах мирового сообщества значительно ослабли после учений НАТО в Черном море "Sea Breeze-2021" и инцидента с британским эсминцем Defender. Теперь Путину надо показать, что Россия сильнее Альянса. Поэтому учения будут проходить вдоль границы с Польшей", – объясняет Жданов.

Олег Жданов: Путину надо показать, что Россия сильнее Альянса / Фото: Facebook

Политический шантаж – метод дипломатии РФ

Относительно эскалации конфликта на Донбассе, полковник так же уверен, что отмена мандата ОБСЕ не приведет к серьезным боевым действиям.

"Это всего лишь игры России с ОБСЕ. Политический шантаж – метод дипломатии РФ. Они пытаются довести ситуацию до абсурда, чтобы требовать уступок от Украины. При этом Россия никогда не считалась с потерей имиджа. Если Путин захочет устроить кровавую бойню, его не остановит ни ОБСЕ, ни НАТО, ни международное право, но в данное время ему это не нужно", – подытожил Жданов.