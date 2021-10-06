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Мецгер пропал! Банкира не смогли найти на работе

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 октября, 17:25
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Прокуратура не может вручить подозрения фигурантам дела по препятствованию работе журналистов
Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры рассказала, что подозрения есть, а подозреваемых - нет на месте / Фото "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры рассказала, что подозрения есть, а подозреваемых - нет на месте / Фото "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"

Прокуратура не может найти банкиров, которые 5 октября напали на журналистов, чтобы вручить им соответствующее подозрение. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец под офисом Укрэксимбанка, где журналисты устроили акцию.

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"Несколько часов назад представители Национальной полиции и Голосеевской окружной прокуратуры зашли в банк, чтобы провести процессуальные действия, а именно вручить подозрения двум лицам, которые фигурируют в уголовном производстве по факту препятствования работе журналистов. В настоящее время процесс вручения подозрений указанным лицам продолжается. Когда представители нацполиции и прокуратуры связались с администрацией банка, им сообщили о том, что один в настоящее время сложил полномочия, а второй – написал заявление об увольнении. Несмотря на это, они еще не освобождены от занимаемых должностей и должны находиться на рабочем месте. Однако, как сообщила нам администрация банка, этих лиц на рабочем месте нет и основания их отсутствия им неизвестны", – заявила Максимец.

Как развивались события

В понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером – якобы из-за не понравившегося ему одного из вопросов. Сотрудники банка отобрали у журналистов Кирилла Овсяного и Александра Мазура две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео.

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Утром прокуратура Киева подготовила подозрения двум представителям Укрэксимбанка, которые причастны к нападению на журналистов.

В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.

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Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия пока идет расследование нападения на съемочную группу "Схем".

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