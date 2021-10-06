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8 миллионов за "кладовку": главу Укрэксимбанка подловили на подозрительном договоре

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
6 октября, 16:49
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В сети высмеяли сделку банка, поскольку даже пиарщики не научили топ-менеджеров поведению с журналистами
Евгений Мецгер не поскупился на пиарщиков, а с журналистами все равно не очень получается. Коллаж "Сегодня"
Евгений Мецгер не поскупился на пиарщиков, а с журналистами все равно не очень получается. Коллаж "Сегодня"

На фоне скандала с нападением на журналистов в Укрэксимбанке вскрылся любопытный момент – оказывается это финучреждение заказало себе пиарщиков почти за 8,5 миллиона гривен.

Соответствующую информацию мы узнали на сайте Prozorro.

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Стоит отметить, что на тендере банк отсеял такие фирма, как "МЕКС-АРЕНА" – ее услуги обходились в 4,9 млн грн в год, но она не выполнила всех требований тендера, а также отказался от услуг "АДВОРК ЮА", за которые компания хотела 7,3 млн грн. Эта компания даже фигурирует в уголовном производстве (уклонение от уплаты налогов).

Укрэксимбанк остановил свой выбор на фирме "ПІАР КОМОРА" (тоже фигурировала в уголовном производстве), которой заплатили 8,4 млн грн за пиар-услуги в течение года.

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В сети уже смеются с этой сделки на фоне скандала с журналистами, намекая на то, что даже пиарщики не научили топ-менеджеров банка общаться с журналистами, а фирму назвали "Пиар кладовка".

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С чего начался скандал в Укрэксимбанке

  • Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
  • В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
  • В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.

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