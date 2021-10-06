Главу Укрэксимбанка нужно отстранить: у Зеленского отреагировали на скандал с журналистами

Главе банка Евгению Мецгеру во время интервью не понравился вопрос и он приказал охране напасть на журналистов

В Офисе президента выступают за жесткие меры против главы банка Мецгера (справа). Коллаж "Сегодня"

Банковая осуждает действия главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, который приказал охране наброситься на журналистов. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что пока идет расследование этой ситуации, глава банка должен быть отстранен от занимаемой должности.

Об этом сообщает сайт президента.

Реклама

По его словам, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой.

"Ситуация вокруг Укрэксимбанка может восприниматься только отрицательно … Обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуры говорится и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", – сказал Подоляк.

Советник Ермака отметил, что сейчас полиция расследует инцидент с нападением на журналистов, а набсовет банка уже проводит свою проверку.

Реклама

"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать", – добавил Подоляк.

Полное видео конфликта Мецгера с журналистами:

С чего начался скандал

Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.

В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Информация, которая запрашивалась в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" является банковской тайной.

Напомним, в феврале этого года Евгений Мецгер получил награду на премии "Человек года-2020" в номинации "Лидер страхового рынка года".