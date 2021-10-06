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Мецгер пропав! Банкіра не змогли знайти на роботі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 жовтня, 17:25
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Прокуратура не може вручити підозри фігурантам справи щодо перешкоджання роботі журналістів
Прес-секретар Київської міської прокуратури розповіла, що підозри є, а підозрюваних - немає на місці / Фото "Сьогодні" / Колаж "Сьогодні"
Прес-секретар Київської міської прокуратури розповіла, що підозри є, а підозрюваних - немає на місці / Фото "Сьогодні" / Колаж "Сьогодні"

Прокуратура не може знайти банкірів, які 5 жовтня напали на журналістів, щоб вручити їм відповідні підозри. Про це заявила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець під офісом Укрексімбанку, де журналісти влаштували акцію.

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"Кілька годин тому представники Національної поліції та Голосіївської окружної прокуратури зайшли в банк, щоб провести процесуальні дії, а саме вручення підозр двом особам, які фігурують у кримінальному провадженні, щодо перешкоджання роботі журналістів. На цей час процес вручення підозр вказаним особам триває. Коли представники нацполіції і прокуратури зв’язалися з адміністрацією банку, їм повідомили про те, що одна особа на цей час склала повноваження, інша написала заяву про звільнення. Попри це, вони не є на цей час звільненими і мають перебувати на робочому місці. Однак, як повідомила нам адміністрація банку, цих осіб на робочому місці немає і підстави їх відсутності невідомі", – заявила Максимець.

Як розвивалися події

У понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Співробітники банку відібрали у журналістів дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

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Вранці прокуратура Києва підготувала підозри двом представникам Укрексімбанку, які причетні до нападу на журналістів.

В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений, і відзначили, що така поведінка топменеджера неприйнятна.

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Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер написав заяву і склав повноваження поки йде розслідування нападу на знімальну групу "Схем".

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